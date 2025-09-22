29
داخل المطار… القبض على مطربة شهيرة
Lebanon 24
22-09-2025
|
10:06
A-
A+
ألقت
الأجهزة الأمنية
في
مطار القاهرة
القبض على المطربة
بوسي
ومنعتها من السفر إلى دبي، وذلك تنفيذًا لقرار
النائب العام
القاضي بمنعها من السفر.
وتمكّن رجال المباحث في
المطار
من توقيف بوسي قبل صعودها إلى الطائرة، على خلفية صدور ثلاثة أحكام قضائية بحقها في قضايا شيكات من دون رصيد.
وجرى اقتيادها إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، تمهيدًا لترحيلها إلى محبسها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقها أو تقديم معارضة قانونية عليها.
