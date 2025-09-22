داخل المطار… القبض على مطربة شهيرة

Advertisement

ألقت في القبض على المطربة ومنعتها من السفر إلى دبي، وذلك تنفيذًا لقرار القاضي بمنعها من السفر.وتمكّن رجال المباحث في من توقيف بوسي قبل صعودها إلى الطائرة، على خلفية صدور ثلاثة أحكام قضائية بحقها في قضايا شيكات من دون رصيد.وجرى اقتيادها إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، تمهيدًا لترحيلها إلى محبسها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقها أو تقديم معارضة قانونية عليها.