المرأة

بعد توقيفها في المطار ومنعها من السفر إلى دبي… إخلاء سبيل الفنانة الشهيرة

Lebanon 24
23-09-2025 | 08:38
أخلت الجهات المعنية سبيل المطربة بوسي بعد اعتراضها على أحكام قضائية صدرت ضدها، وذلك بعد أن تم توقيفها أثناء تواجدها في مطار القاهرة قبل سفرها إلى دبي.
ولم تُصدر السلطات أي معلومات إضافية حول سبب توقيفها أو تفاصيل قرار إخلاء السبيل، إلا أن التحقيقات أشارت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراحها بسبب وجود معارضات على الأحكام الصادرة بحقها.



وكانت مباحث مطار القاهرة، بقيادة اللواء عبد الناصر موافي، قد أوقفت بوسي فور وصولها المطار قبل إنهاء إجراءات سفرها إلى الإمارات، تنفيذاً لقرار النائب العام بمنعها من السفر، وذلك لتنفيذ ثلاثة أحكام قضائية صادرة ضدها في قضايا شيكات من دون رصيد. وتم تحويلها إلى الجهات المختصة للتحقيق، وتحديد ما إذا كانت ستنفذ الأحكام أو تقدم اعتراضاً عليها.

يذكر أن بوسي شاركت في الموسم الصيفي بأغنيتين دعائيتين لفيلمين هما "أحمد وأحمد" التي قدمتها للفيلم الذي حمل نفس الاسم وشاركت في غنائها مع النجمة هيفاء وهبي. والأغنية الثانية كانت لفيلم "الشاطر"، وتحمل اسم "شقاوة"، وقدمتها مع النجم سعد لمجرد.



