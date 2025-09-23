بعد توقيفها في المطار ومنعها من السفر إلى دبي… إخلاء سبيل الفنانة الشهيرة

Advertisement

أخلت الجهات المعنية سبيل المطربة بعد اعتراضها على أحكام قضائية صدرت ضدها، وذلك بعد أن تم توقيفها أثناء تواجدها في قبل سفرها إلى دبي.ولم تُصدر السلطات أي معلومات إضافية حول سبب توقيفها أو تفاصيل قرار إخلاء السبيل، إلا أن التحقيقات أشارت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراحها بسبب وجود معارضات على الأحكام الصادرة بحقها.وكانت مباحث مطار ، بقيادة اللواء موافي، قد أوقفت بوسي فور وصولها قبل إنهاء إجراءات سفرها إلى ، تنفيذاً لقرار بمنعها من السفر، وذلك لتنفيذ ثلاثة أحكام قضائية صادرة ضدها في قضايا شيكات من دون رصيد. وتم تحويلها إلى الجهات المختصة للتحقيق، وتحديد ما إذا كانت ستنفذ الأحكام أو تقدم اعتراضاً عليها.