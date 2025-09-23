Advertisement

المرأة

بالصورة: ظهور نادر لـ جيسيكا عازار بعيد ميلادها مع أولادها

Lebanon 24
23-09-2025 | 13:39
Doc-P-1420632-638942569911595303.jpg
Doc-P-1420632-638942569911595303.jpg photos 0
احتفلت الإعلامية جيسيكا عازار بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية دافئة، حيث شاركت متابعيها عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في إنستغرام، صورة مميزة ظهرت فيها وهي محاطة بطفليها، الذين أضفوا على المناسبة طابعاً مفعماً بالحب والحنان.
وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة، حيث انهالت التعليقات التي تغزلت بـ"جمال أولاد جيسيكا". كما تمنّى العديد من المتابعين لها عامًا سعيدًا مملوءًا بالحب والنجاحات.

يُذكر أن جيسيكا عازار تحظى بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحرص على مشاركة لحظات من حياتها العائلية والمهنية مع جمهورها.
 
