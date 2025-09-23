بالصورة: ظهور نادر لـ جيسيكا عازار بعيد ميلادها مع أولادها

Advertisement

احتفلت الإعلامية بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية دافئة، حيث شاركت متابعيها عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في إنستغرام، صورة مميزة ظهرت فيها وهي محاطة بطفليها، الذين أضفوا على المناسبة طابعاً مفعماً بالحب والحنان.وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة، حيث انهالت التعليقات التي تغزلت بـ"جمال أولاد جيسيكا". كما تمنّى العديد من المتابعين لها عامًا سعيدًا مملوءًا بالحب والنجاحات.يُذكر أن جيسيكا تحظى بمتابعة واسعة على ، حيث تحرص على مشاركة لحظات من حياتها العائلية والمهنية مع جمهورها.