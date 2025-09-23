27
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
9
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بالصورة: ظهور نادر لـ جيسيكا عازار بعيد ميلادها مع أولادها
Lebanon 24
23-09-2025
|
13:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفلت الإعلامية
جيسيكا عازار
بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية دافئة، حيث شاركت متابعيها عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في إنستغرام، صورة مميزة ظهرت فيها وهي محاطة بطفليها، الذين أضفوا على المناسبة طابعاً مفعماً بالحب والحنان.
Advertisement
وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة، حيث انهالت التعليقات التي تغزلت بـ"جمال أولاد جيسيكا". كما تمنّى العديد من المتابعين لها عامًا سعيدًا مملوءًا بالحب والنجاحات.
يُذكر أن جيسيكا
عازار
تحظى بمتابعة واسعة على
مواقع التواصل الاجتماعي
، حيث تحرص على مشاركة لحظات من حياتها العائلية والمهنية مع جمهورها.
مواضيع ذات صلة
بالصور.. جيسيكا عازار تحتفل بعيد ميلادها
Lebanon 24
بالصور.. جيسيكا عازار تحتفل بعيد ميلادها
24/09/2025 01:15:28
24/09/2025 01:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ليليا الأطرش تحتفل بعيد ميلادها.. وصور توثق الأجواء
Lebanon 24
ليليا الأطرش تحتفل بعيد ميلادها.. وصور توثق الأجواء
24/09/2025 01:15:28
24/09/2025 01:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ندى ابو فرحات تحتفل بعيد ميلادها بأجواء مميزة (فيديو)
Lebanon 24
ندى ابو فرحات تحتفل بعيد ميلادها بأجواء مميزة (فيديو)
24/09/2025 01:15:28
24/09/2025 01:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
من موسكو.. سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلادها (صور)
Lebanon 24
من موسكو.. سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلادها (صور)
24/09/2025 01:15:28
24/09/2025 01:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
جيسيكا عازار
جيسيكا عازا
ستوري
هنية
الست
سيكا
تابع
قد يعجبك أيضاً
كيف تختارين الزيت المناسب لتطويل شعرك؟
Lebanon 24
كيف تختارين الزيت المناسب لتطويل شعرك؟
15:32 | 2025-09-23
23/09/2025 03:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحات أصالة… أمال ماهر تخرج عن صمتها وترد (فيديو)
Lebanon 24
بعد تصريحات أصالة… أمال ماهر تخرج عن صمتها وترد (فيديو)
10:44 | 2025-09-23
23/09/2025 10:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توقيفها في المطار ومنعها من السفر إلى دبي… إخلاء سبيل الفنانة الشهيرة
Lebanon 24
بعد توقيفها في المطار ومنعها من السفر إلى دبي… إخلاء سبيل الفنانة الشهيرة
08:38 | 2025-09-23
23/09/2025 08:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء عن خلافها مع وديع الشيخ ومطالبته بالمجوهرات التي أهداها إياها.. نور الغندور تُثير الجدل مُجدداً (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء عن خلافها مع وديع الشيخ ومطالبته بالمجوهرات التي أهداها إياها.. نور الغندور تُثير الجدل مُجدداً (فيديو)
03:46 | 2025-09-23
23/09/2025 03:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط حراسة مشددة.. سيرين عبد النور تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مصر (فيديو)
Lebanon 24
وسط حراسة مشددة.. سيرين عبد النور تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مصر (فيديو)
02:35 | 2025-09-23
23/09/2025 02:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
02:55 | 2025-09-23
23/09/2025 02:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
09:00 | 2025-09-23
23/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
10:30 | 2025-09-23
23/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل سفرها إلى دبي.. القبض على مطربة شهيرة في المطار وهذه تهمتها (صورة)
Lebanon 24
قبل سفرها إلى دبي.. القبض على مطربة شهيرة في المطار وهذه تهمتها (صورة)
23:53 | 2025-09-22
22/09/2025 11:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
22:19 | 2025-09-22
22/09/2025 10:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
15:32 | 2025-09-23
كيف تختارين الزيت المناسب لتطويل شعرك؟
10:44 | 2025-09-23
بعد تصريحات أصالة… أمال ماهر تخرج عن صمتها وترد (فيديو)
08:38 | 2025-09-23
بعد توقيفها في المطار ومنعها من السفر إلى دبي… إخلاء سبيل الفنانة الشهيرة
03:46 | 2025-09-23
بعد أنباء عن خلافها مع وديع الشيخ ومطالبته بالمجوهرات التي أهداها إياها.. نور الغندور تُثير الجدل مُجدداً (فيديو)
02:35 | 2025-09-23
وسط حراسة مشددة.. سيرين عبد النور تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مصر (فيديو)
02:00 | 2025-09-23
دراسة: النساء هن الأكثر استخدامًا لـ"شات جي بي تي"
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
24/09/2025 01:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
24/09/2025 01:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
24/09/2025 01:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24