المرأة

كيف تختارين الزيت المناسب لتطويل شعرك؟

Lebanon 24
23-09-2025 | 15:32
يُعتبر تطويل الشعر والعناية به من الأمور التي يهتم بها الكثيرون حول العالم، خاصةً النساء. ومع كثرة المنتجات التجارية، يفضل الكثيرون اللجوء إلى الزيوت الطبيعية التي تساعد على تغذية فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر بطريقة صحية وآمنة.
لماذا تستخدم الزيوت لتطويل الشعر؟

تحفيز الدورة الدموية: تعمل الزيوت على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يزيد من وصول الغذاء والأكسجين لبصيلات الشعر، ويساعد على نموه.

ترطيب الشعر وفروة الرأس: بعض الزيوت تمنح الشعر الترطيب اللازم، وتمنع جفاف الفروة وتقصف الشعر.

تقوية الشعر: تعمل الزيوت على تقوية بصيلات الشعر مما يقلل من التساقط ويجعل الشعر أكثر كثافة وقوة.

مكافحة القشرة والحكة: بعض الزيوت تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يساعد في علاج مشاكل فروة الرأس.

أفضل الزيوت الطبيعية لتطويل الشعر

زيت الخروع
من أشهر الزيوت المستخدمة لتطويل الشعر، يحتوي على حمض الريسينوليك الذي يعزز نمو الشعر ويقوي بصيلاته. يُستخدم بتدليك فروة الرأس به وتركه لساعات قبل غسله.

زيت جوز الهند
يغذي الشعر من الجذور حتى الأطراف، يمنع التساقط ويعزز نمو الشعر. يمكن استخدامه كقناع قبل الاستحمام.

زيت الزيتون
غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تغذي الشعر وتحفز نموه. يساعد في ترطيب الشعر الجاف والتالف.

زيت الأرغان
يحتوي على فيتامين E والأحماض الدهنية التي تعزز صحة الشعر وتزيد من طوله ولمعانه.

زيت اللوز
يعزز من صحة فروة الرأس ويقوي بصيلات الشعر، ويساعد على تقليل التساقط.

زيت الروزماري (إكليل الجبل)
يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس، وله تأثير فعّال في تحفيز نمو الشعر.

نصائح لاستخدام الزيوت بشكل فعّال

تدليك فروة الرأس: قومي بتدليك فروة الرأس بحركات دائرية لمدة 5-10 دقائق لتحفيز الدورة الدموية.

استخدام الزيت على الشعر الرطب: يساعد ذلك على امتصاص أفضل للزيت.

ترك الزيت لفترة كافية: يُفضل ترك الزيت على الشعر من 1 إلى 4 ساعات أو طوال الليل للحصول على أفضل النتائج.

الانتظام: يجب استخدام الزيوت بشكل منتظم، مثلاً مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

اختبار الحساسية: جربي كمية صغيرة أولًا لتجنب أي تحسس جلدي.
