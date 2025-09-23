Advertisement

المرأة

لطيفة تساهم في إنقاذ مسجد طفولتها بمدينة منوبة

Lebanon 24
23-09-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1420686-638942659424256316.jpg
Doc-P-1420686-638942659424256316.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدّمت الفنانة لطيفة، ابنة مدينة منوبة، تبرعاً لصالح مشروع تهيئة وترميم جامع منوبة المعمور، وهو المسجد الذى كانت تصلي فيه وهي صغيرة، وتواصلت مع للجنة المشرفة على الأشغال، بعدما عرفت أن المسجد آيل للسقوط.
Advertisement

وأكدت لجنة التهيئة والترميم تقديرها العميق لهذه المبادرة، التي اطلقتها لطيفة، واصفة إياها بأنها تجسيد لقيم التضامن والانتماء التي تميز أبناء الجهة، وحرص صادق على صون أحد أبرز معالمها الدينية والتاريخية.

وأوضحت اللجنة أن هذه المساهمة سيكون لها أثر مباشر في تسريع نسق الأشغال، بما يمهّد لإعادة فتح الجامع أمام المصلين في أقرب وقت، ويعيد إليه بريقه الروحي والمعماري.

كما وجّهت اللجنة شكرها إلى مختار العرفاوى، شقيق الفنانة لطيفة، تقديراً لدعمه المتواصل، وإلى الشاذلي المديوني الذي لعب دوراً محورياً في ربط عائلة العرفاوي باللجنة. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
غارة إسرائيلية تستهدف محيط مسجد عباد الرحمن في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة
lebanon 24
24/09/2025 07:28:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة السويدية: عدة إصابات جراء إطلاق نار قرب مسجد في مدينة أوريبرو
lebanon 24
24/09/2025 07:28:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة السويدية: اشتباه في إطلاق نار قرب مسجد في مدينة أوريبرو
lebanon 24
24/09/2025 07:28:07 Lebanon 24 Lebanon 24
كتائب القسام: استهدفنا دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 في محيط مسجد الفاروق جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة
lebanon 24
24/09/2025 07:28:07 Lebanon 24 Lebanon 24

هذه المبادرة

الدينية

الشاذلي

المصلي

المسجد

بريقه

جامع

مسجد

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
00:21 | 2025-09-24
15:32 | 2025-09-23
13:39 | 2025-09-23
10:44 | 2025-09-23
08:38 | 2025-09-23
03:46 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24