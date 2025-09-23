27
المرأة
لطيفة تساهم في إنقاذ مسجد طفولتها بمدينة منوبة
Lebanon 24
23-09-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدّمت الفنانة لطيفة، ابنة مدينة منوبة، تبرعاً لصالح مشروع تهيئة وترميم
جامع
منوبة المعمور، وهو
المسجد
الذى كانت تصلي فيه وهي صغيرة، وتواصلت مع للجنة المشرفة على الأشغال، بعدما عرفت أن المسجد آيل للسقوط.
وأكدت لجنة التهيئة والترميم تقديرها العميق لهذه المبادرة، التي اطلقتها لطيفة، واصفة إياها بأنها تجسيد لقيم التضامن والانتماء التي تميز أبناء الجهة، وحرص صادق على صون أحد أبرز معالمها
الدينية
والتاريخية.
وأوضحت اللجنة أن هذه المساهمة سيكون لها أثر مباشر في تسريع نسق الأشغال، بما يمهّد لإعادة فتح الجامع أمام المصلين في أقرب وقت، ويعيد إليه
بريقه
الروحي والمعماري.
كما وجّهت اللجنة شكرها إلى مختار العرفاوى، شقيق الفنانة لطيفة، تقديراً لدعمه المتواصل، وإلى
الشاذلي
المديوني الذي لعب دوراً محورياً في ربط عائلة العرفاوي باللجنة. (اليوم السابع)
