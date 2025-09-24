Advertisement

المرأة

ارتدت كروب توب ضيق.. كارلا حداد تستعرض رشاقتها بلوك رياضي من داخل الجيم (صورة)

Lebanon 24
24-09-2025 | 05:50
نشرت الإعلامية كارلا حداد صورة حديثة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، ظهرت بإطلالة رياضية باللون الأسود، خلال تواجدها في النادي الرياضي.
وأظهرت كارلا في الصورة التزامها بأسلوب حياة صحي من خلال ممارسة التمارين الرياضية، ما لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أثنوا على رشاقتها وأناقتها.
