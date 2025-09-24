26
المرأة
بعد أسبوع واحد من عرضه... إليكم أسباب سحب فيلم الممثلة الشهيرة من دور السينما
Lebanon 24
24-09-2025
|
16:05
A-
A+
فوجئ جمهور الفنانة
نيللي كريم
بسحب فيلمها "
هابي بيرث داي
" من دور
العرض
بعد أسبوع واحد فقط من طرحه، رغم غيابه عن أي حملة ترويجية فعّالة.
ويأتي ذلك بالرغم من ترشيح الفيلم رسميًا للمنافسة على
جائزة أفضل فيلم
دولي ناطق بغير
الإنجليزية
في
جوائز الأوسكار
لعام 2026.
وأثار سحب الفيلم من دور السينما الوحيدة التي تم عرضه فيها بعد أسبوع واحد فقط جدلاً كبيراً بين جمهور نيللي كريم، إلا أن الشركة المنتجة للفيلم كشفت في بيان لها عن الأسباب الحقيقية لسحب الفيلم، موضحةً أن الشرط الأساسي للأكاديمية الأميركية لفنون وعلوم السينما، ينص على ضرورة أن يُعرض الفيلم المرشح لجائزة أفضل فيلم دولي تجارياً في صالات السينما، ويكون متاحاً للجمهور قبل تاريخ 25 أيلول من كل عام، ومن هذا المنطلق، قررت الشركة طرح الفيلم لعدد محدود من التذاكر على مدار سبعة أيام، على أن يُعاد إطلاقه رسمياً بحملة دعائية موسعة ابتداءً من 17 تشرين الأول المقبل، أي بعد
يوم واحد
من عرضه في حفل افتتاح "مهرجان الجونة السينمائي".
