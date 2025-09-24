Advertisement

المرأة

بعد أسبوع واحد من عرضه... إليكم أسباب سحب فيلم الممثلة الشهيرة من دور السينما

Lebanon 24
24-09-2025 | 16:05
A-
A+
Doc-P-1421152-638943552751106267.png
Doc-P-1421152-638943552751106267.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فوجئ جمهور الفنانة نيللي كريم بسحب فيلمها "هابي بيرث داي" من دور العرض بعد أسبوع واحد فقط من طرحه، رغم غيابه عن أي حملة ترويجية فعّالة.
Advertisement

ويأتي ذلك بالرغم من ترشيح الفيلم رسميًا للمنافسة على جائزة أفضل فيلم دولي ناطق بغير الإنجليزية في جوائز الأوسكار لعام 2026.
وأثار سحب الفيلم من دور السينما الوحيدة التي تم عرضه فيها بعد أسبوع واحد فقط جدلاً كبيراً بين جمهور نيللي كريم، إلا أن الشركة المنتجة للفيلم كشفت في بيان لها عن الأسباب الحقيقية لسحب الفيلم، موضحةً أن الشرط الأساسي للأكاديمية الأميركية لفنون وعلوم السينما، ينص على ضرورة أن يُعرض الفيلم المرشح لجائزة أفضل فيلم دولي تجارياً في صالات السينما، ويكون متاحاً للجمهور قبل تاريخ 25 أيلول من كل عام، ومن هذا المنطلق، قررت الشركة طرح الفيلم لعدد محدود من التذاكر على مدار سبعة أيام، على أن يُعاد إطلاقه رسمياً بحملة دعائية موسعة ابتداءً من 17 تشرين الأول  المقبل، أي بعد يوم واحد من عرضه في حفل افتتاح "مهرجان الجونة السينمائي".
مواضيع ذات صلة
موسكو تستقبل سحر السينما الإندونيسية: عروض مجانية وأفلام تخطف الأنفاس في آب
lebanon 24
25/09/2025 01:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
خامنئي: بعد أسبوع من شن العدو عدوانه على إيران أدرك أنه لن يتمكن من تحقيق أهدافه
lebanon 24
25/09/2025 01:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الحديث عن سحب جنسيتها... ممثلة شهيرة تخرج عن صمتها وهذا ما أعلنته (فيديو)
lebanon 24
25/09/2025 01:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة في Gmail لعرض تفاصيل الشحن في مكان واحد
lebanon 24
25/09/2025 01:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24

جائزة أفضل فيلم

جوائز الأوسكار

هابي بيرث داي

الإنجليزية

جائزة أفضل

أكاديمية

يوم واحد

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:53 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:49 | 2025-09-24
10:53 | 2025-09-24
07:20 | 2025-09-24
05:50 | 2025-09-24
03:45 | 2025-09-24
02:27 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24