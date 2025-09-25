27
المرأة
بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)
Lebanon 24
25-09-2025
|
00:41
A-
A+
يتواجد الفنان
وليد توفيق
وزوجته
ملكة جمال لبنان
والكون
جورجينا
رزق في
مدريد
للاحتفال بزفاف ابنتهما نورهان على عريسها رجل الأعمال غدي حاكمه الأحد 28 أيلول الجاري، وفق ما أفادت "فوشيا".
ونورهان تشبه والدتها كثيرا فهي شقراء وبغاية الجمال.
وكشف توفيق أنه أعد للمناسبة أغنية جديدة كتب كلماتها الشاعر
نزار فرنسيس
، فيما تولى هو بنفسه تلحينها.
وعن اختيار
إسبانيا
مكانًا لزفاف ابنته بدلًا من
لبنان
، أشار توفيق إلى ان القرار جاء بناءً على رغبة العروسين إذ بدأت قصة تعارفهما في مدينة مدريد.
ووعد بأن يقيم احتفالًا آخر في لبنان بعد عودته من مدريد. (فوشيا)
