بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)

يتواجد الفنان وزوجته والكون رزق في للاحتفال بزفاف ابنتهما نورهان على عريسها رجل الأعمال غدي حاكمه الأحد 28 أيلول الجاري، وفق ما أفادت "فوشيا".

Advertisement

ونورهان تشبه والدتها كثيرا فهي شقراء وبغاية الجمال.

وكشف توفيق أنه أعد للمناسبة أغنية جديدة كتب كلماتها الشاعر ، فيما تولى هو بنفسه تلحينها.



وعن اختيار مكانًا لزفاف ابنته بدلًا من ، أشار توفيق إلى ان القرار جاء بناءً على رغبة العروسين إذ بدأت قصة تعارفهما في مدينة مدريد.



ووعد بأن يقيم احتفالًا آخر في لبنان بعد عودته من مدريد. (فوشيا)







