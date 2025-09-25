إيما واتسون تكشف صعوبة التكيف مع هوليوود بعد "هاري بوتر"

Advertisement

فتحت الممثلة إيما واتسون قلبها في مقابلة عبر On Purpose مع جاي ، متحدثة عن المعاناة التي عاشتها عقب انتهاء سلسلة " "، التي شكّلت محطّة استثنائية في مسيرتها الفنية.وأوضحت واتسون أنها دخلت عالم السينما بعد نجاح السلسلة بتوقعات مثالية، إذ اعتقدت أنّ مواقع التصوير ستكون مساحة لبناء صداقات متينة تشبه الروابط التي جمعتها بزملائها في "هاري ". لكنها اصطدمت بالواقع حين أدركت أنّ الكثيرين يتعاملون مع العمل الفني كخطوة مهنية بحتة، لا كفرصة لتأسيس صداقات، ووصفت تلك التجربة بأنها "مؤلمة وصادمة".ورغم صعوبة ما مرّت به، قالت النجمة البريطانية، التي ابتعدت عن الشاشة منذ فيلم نساء صغيرات عام 2019، إنها فخورة بما واجهته لأنه كشف عن جانب حساس من شخصيتها.كما تطرقت واتسون إلى خلافها مع الكاتبة جيه كيه حول قضايا المتحوّلين جنسيًا، ووصفت تصريحاتها بـ"المؤلمة"، لكنها شددت في الوقت نفسه على تقديرها الكبير لدور رولينغ في حياتها، مضيفة: "أتمنى أن أظل قادرة على محبة من يختلفون معي، وأن يستمروا في محبتي رغم اختلاف الرأي".