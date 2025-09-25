Advertisement

فنون ومشاهير

إيما واتسون تكشف صعوبة التكيف مع هوليوود بعد "هاري بوتر"

Lebanon 24
25-09-2025 | 09:52
فتحت الممثلة البريطانية إيما واتسون قلبها في مقابلة عبر بودكاست On Purpose مع جاي شيتي، متحدثة عن المعاناة التي عاشتها عقب انتهاء سلسلة "هاري بوتر"، التي شكّلت محطّة استثنائية في مسيرتها الفنية.
وأوضحت واتسون أنها دخلت عالم السينما بعد نجاح السلسلة بتوقعات مثالية، إذ اعتقدت أنّ مواقع التصوير ستكون مساحة لبناء صداقات متينة تشبه الروابط التي جمعتها بزملائها في "هاري بوتر". لكنها اصطدمت بالواقع حين أدركت أنّ الكثيرين يتعاملون مع العمل الفني كخطوة مهنية بحتة، لا كفرصة لتأسيس صداقات، ووصفت تلك التجربة بأنها "مؤلمة وصادمة".

ورغم صعوبة ما مرّت به، قالت النجمة البريطانية، التي ابتعدت عن الشاشة منذ فيلم نساء صغيرات عام 2019، إنها فخورة بما واجهته لأنه كشف عن جانب حساس من شخصيتها.

كما تطرقت واتسون إلى خلافها مع الكاتبة جيه كيه رولينغ حول قضايا المتحوّلين جنسيًا، ووصفت تصريحاتها بـ"المؤلمة"، لكنها شددت في الوقت نفسه على تقديرها الكبير لدور رولينغ في حياتها، مضيفة: "أتمنى أن أظل قادرة على محبة من يختلفون معي، وأن يستمروا في محبتي رغم اختلاف الرأي".
