27
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
11
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
إيما واتسون تكشف صعوبة التكيف مع هوليوود بعد "هاري بوتر"
Lebanon 24
25-09-2025
|
09:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
فتحت الممثلة
البريطانية
إيما واتسون قلبها في مقابلة عبر
بودكاست
On Purpose مع جاي
شيتي
، متحدثة عن المعاناة التي عاشتها عقب انتهاء سلسلة "
هاري بوتر
"، التي شكّلت محطّة استثنائية في مسيرتها الفنية.
Advertisement
وأوضحت واتسون أنها دخلت عالم السينما بعد نجاح السلسلة بتوقعات مثالية، إذ اعتقدت أنّ مواقع التصوير ستكون مساحة لبناء صداقات متينة تشبه الروابط التي جمعتها بزملائها في "هاري
بوتر
". لكنها اصطدمت بالواقع حين أدركت أنّ الكثيرين يتعاملون مع العمل الفني كخطوة مهنية بحتة، لا كفرصة لتأسيس صداقات، ووصفت تلك التجربة بأنها "مؤلمة وصادمة".
ورغم صعوبة ما مرّت به، قالت النجمة البريطانية، التي ابتعدت عن الشاشة منذ فيلم نساء صغيرات عام 2019، إنها فخورة بما واجهته لأنه كشف عن جانب حساس من شخصيتها.
كما تطرقت واتسون إلى خلافها مع الكاتبة جيه كيه
رولينغ
حول قضايا المتحوّلين جنسيًا، ووصفت تصريحاتها بـ"المؤلمة"، لكنها شددت في الوقت نفسه على تقديرها الكبير لدور رولينغ في حياتها، مضيفة: "أتمنى أن أظل قادرة على محبة من يختلفون معي، وأن يستمروا في محبتي رغم اختلاف الرأي".
مواضيع ذات صلة
واشنطن "تتعايش" وتراكم على المكتسبات بانتطار الانتخابات
Lebanon 24
واشنطن "تتعايش" وتراكم على المكتسبات بانتطار الانتخابات
25/09/2025 21:05:59
25/09/2025 21:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
Lebanon 24
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
25/09/2025 21:05:59
25/09/2025 21:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاكل ميغان ماركل مع شقيقتها قد تُؤثّر على الأمير هاري في التصالح مع عائلته
Lebanon 24
مشاكل ميغان ماركل مع شقيقتها قد تُؤثّر على الأمير هاري في التصالح مع عائلته
25/09/2025 21:05:59
25/09/2025 21:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس جوزف عون لـ"الحدث": حصرية السلاح ستتحقق رغم الصعوبات والعوائق
Lebanon 24
الرئيس جوزف عون لـ"الحدث": حصرية السلاح ستتحقق رغم الصعوبات والعوائق
25/09/2025 21:05:59
25/09/2025 21:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
متفرقات
المرأة
البريطانية
البريطاني
بودكاست
رولينغ
هنية
بوتر
تابع
قد يعجبك أيضاً
لقطة مرحة وعفوية لنادين نسيب نجيم (صورة)
Lebanon 24
لقطة مرحة وعفوية لنادين نسيب نجيم (صورة)
13:00 | 2025-09-25
25/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفاء وهبي.. إطلالتان لافتتان من توقيع رامي قاضي
Lebanon 24
هيفاء وهبي.. إطلالتان لافتتان من توقيع رامي قاضي
10:34 | 2025-09-25
25/09/2025 10:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
التفضيل بين الأبناء.. حقيقة مسكوت عنها واختبار يكشف وعي الأمهات
Lebanon 24
التفضيل بين الأبناء.. حقيقة مسكوت عنها واختبار يكشف وعي الأمهات
09:00 | 2025-09-25
25/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مغنٍّ شهير يوجه اتهامات خطيرة لعائلة كارداشيان
Lebanon 24
مغنٍّ شهير يوجه اتهامات خطيرة لعائلة كارداشيان
07:00 | 2025-09-25
25/09/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ريما عبد الملك.. مديرة تنفيذية جديدة للوريان لوجور
Lebanon 24
ريما عبد الملك.. مديرة تنفيذية جديدة للوريان لوجور
06:29 | 2025-09-25
25/09/2025 06:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر صورة لنعيم قاسم في الضاحية.. شاهدوها
Lebanon 24
آخر صورة لنعيم قاسم في الضاحية.. شاهدوها
16:45 | 2025-09-24
24/09/2025 04:45:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-25
25/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
05:26 | 2025-09-25
25/09/2025 05:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)
00:41 | 2025-09-25
25/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
12:15 | 2025-09-25
25/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
13:00 | 2025-09-25
لقطة مرحة وعفوية لنادين نسيب نجيم (صورة)
10:34 | 2025-09-25
هيفاء وهبي.. إطلالتان لافتتان من توقيع رامي قاضي
09:00 | 2025-09-25
التفضيل بين الأبناء.. حقيقة مسكوت عنها واختبار يكشف وعي الأمهات
07:00 | 2025-09-25
مغنٍّ شهير يوجه اتهامات خطيرة لعائلة كارداشيان
06:29 | 2025-09-25
ريما عبد الملك.. مديرة تنفيذية جديدة للوريان لوجور
03:40 | 2025-09-25
ممسكة ببطنها.. دانييلا رحمة تتعرّض للانتقادات بسبب حملها! (فيديو)
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
25/09/2025 21:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
25/09/2025 21:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
25/09/2025 21:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24