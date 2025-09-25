لقطة مرحة وعفوية لنادين نسيب نجيم (صورة)

Advertisement

شاركت الممثلة متابعيها عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام، صورة طريفة ظهرت فيها بطابع عفوي داخل إحدى غرف الكواليس، بينما كان طائر كوكاتيل أبيض يقف على رأسها.الصورة التي التُقطت بالأبيض والأسود، أظهرت نادين بإطلالة بسيطة، مرتدية قميصًا مخططًا.الصورة حصدت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل، حيث عبّر المتابعون عن إعجابهم بعفوية نادين وروحها المرحة، مشيرين إلى أنها تعرف كيف تجمع بين الجمال والمرح في آنٍ معًا.