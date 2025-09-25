Advertisement

المرأة

لقطة مرحة وعفوية لنادين نسيب نجيم (صورة)

Lebanon 24
25-09-2025 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1421512-638944255209327349.jpg
Doc-P-1421512-638944255209327349.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شاركت الممثلة نادين نسيب نجيم متابعيها عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام، صورة طريفة ظهرت فيها بطابع عفوي داخل إحدى غرف الكواليس، بينما كان طائر كوكاتيل أبيض يقف على رأسها.
Advertisement
الصورة التي التُقطت بالأبيض والأسود، أظهرت نادين بإطلالة بسيطة، مرتدية قميصًا مخططًا.
الصورة حصدت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل، حيث عبّر المتابعون عن إعجابهم بعفوية نادين وروحها المرحة، مشيرين إلى أنها تعرف كيف تجمع بين الجمال والمرح في آنٍ معًا.
 
مواضيع ذات صلة
لقطة عفوية تجمع الملكة رانيا والعاهل الأردني.. وتفاعل كبير للجمهور
lebanon 24
26/09/2025 00:13:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بشورت قصير.. نادين نسيب نجيم تنشر أحدث ظهور لها (صورة)
lebanon 24
26/09/2025 00:13:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ورود حمراء.. هدية مميزة لنادين نجيم
lebanon 24
26/09/2025 00:13:07 Lebanon 24 Lebanon 24
من بينها نادين نسيب نجيم وظافر العابدين.. ثنائيات ستُشعل المنافسة في رمضان 2026
lebanon 24
26/09/2025 00:13:07 Lebanon 24 Lebanon 24

نادين نسيب نجيم

الممثلة نادين

نادين نسيب

شيرين

ستوري

شيري

الست

توري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:35 | 2025-09-25
10:34 | 2025-09-25
09:52 | 2025-09-25
09:00 | 2025-09-25
07:00 | 2025-09-25
06:29 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24