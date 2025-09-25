Advertisement

المرأة

رموش أكثر كثافة بشكل طبيعي… إليكِ الحلول!

Lebanon 24
25-09-2025
الرموش الكثيفة والطويلة تضيف جمالًا وسحرًا للعيون، وتُعتبر من علامات الجاذبية. لكن لأسباب عديدة مثل التقدم في العمر، التوتر، استخدام مكياج غير مناسب، أو حتى التغذية السيئة، قد تعاني بعض النساء من تساقط الرموش أو ضعف نموها.
في هذا الموضوع، سنتناول أفضل الطرق لتكثيف الرموش بطريقة طبيعية وآمنة.

أولاً: طرق طبيعية لتكثيف الرموش
1. زيت الخروع

غني بالأحماض الدهنية والفيتامينات المفيدة لنمو الشعر.

الطريقة: ضعي القليل من زيت الخروع على فرشاة ماسكارا نظيفة وامسحي بها الرموش قبل النوم.

النتيجة: تظهر خلال 3 إلى 4 أسابيع من الاستخدام المنتظم.

2. زيت جوز الهند أو زيت الزيتون

يحتويان على مضادات أكسدة وفيتامين E.

يرطبان الرموش ويمنعان تكسرها.

يمكن استخدامهما يومياً على الرموش.

3. الألوفيرا (جل الصبار)

تحفّز نمو الشعر وتزيد من لمعان الرموش.

تُستخدم بوضع كمية صغيرة منها على الرموش ليلاً.

4. الشاي الأخضر

يحتوي على مركبات الفلافونويد التي تعزز نمو الشعر.

يُمكن مسح الرموش بقطنة مبللة بالشاي الأخضر البارد يوميًا.

ثانياً: العناية الداخلية – التغذية السليمة

احرصي على تناول أطعمة غنية بالبيوتين مثل البيض، اللوز، السلمون.

الزنك، الحديد، وفيتامين D مهمين جدًا لنمو الشعر.

شرب كميات كافية من الماء مهم لصحة الشعر والرموش.

ثالثاً: العناية اليومية بالرموش

إزالة المكياج دائمًا قبل النوم (خاصة الماسكارا).

تجنبي استخدام ماسكارا مقاومة للماء بشكل دائم، لأنها تتطلب فركًا لإزالتها.

استخدمي فرشاة ماسكارا نظيفة لتمشيط الرموش يوميًا.

تجنّبي شدّ الرموش أو فرك العينين بقوة.
رابعاً: خيارات طبية وصيدلانية
1. سيرومات تعزيز نمو الرموش

مثل: Latisse (بتركيبة البيماتوبروست) – بإشراف طبي فقط.

سيرومات طبيعية متوفرة في الصيدليات تحتوي على البيوتين والكيراتين.

2. مكملات البيوتين

تحفز نمو الشعر والرموش من الداخل.

يُفضل استشارة طبيب قبل البدء بها.
خامساً: حلول تجميلية فورية (غير دائمة)

وصلات الرموش (Eyelash Extensions): تمنحك مظهرًا فوريًا للرموش الكثيفة، لكن الاستخدام المتكرر قد يضر بالرموش الطبيعية.

الماسكارا المكثفة: اختاري أنواع تحتوي على فيتامينات وزيوت طبيعية.
