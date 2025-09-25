ساندي تجري عملية جراحية بعد معاناة تنفسية أثرت على صوتها

Advertisement

كشفت المطربة ساندى عن تفاصيل العملية الجراحية التى خضعت لها أمس الأربعاء فى الحاجز الأنفى بعد معاناة طويلة من انسداد كامل فى مجرى التنفس، موضحة لـ اليوم السابع: "العملية ليست مرتبطة بالجيوب الأنفية، لكنها خاصة بالحاجز الأنفى، وهو الجزء الذى يحمل الغضاريف والمجرى الأنفى بالكامل، كان مكسوراً ومائلاً للناحيتين، ومع مرور الوقت تضخمت الغضاريف حتى أغلقت مجرى التنفس تماما".وأضافت ساندى: "المشكلة بدأت تظهر منذ شهرين، حيث أثرت بشكل مباشر على صوتي وأذني، حتى أننى لم أعد أستطيع سماع الموسيقى، وهو ما اكتشفته خلال تسجيل بعض الأغانى، لاحظت أن صوتي تغير وظهر به زنة غريبة، حتى وصلت لاحقا أن السبب وجود كيس ماء على الأحبال الصوتية نتيجة جفاف الحنجرة".وتابعت المطربة ساندى: "الجفاف كان سببه أننى أنام وفمى مفتوح بسبب انسداد الأنف، مما أدى إلى إرهاق الأحبال الصوتية، وسبحان الله، كل شىء له سبب، والإهمال يؤدى لمشاكل أكبر، فكنت أشعر دائماً بضيق شديد، وكأن شيئا يعيق التنفس، حتى أن وجهى كان يؤلمنى باستمرار بسبب تضخم الغضاريف وضغطها، وصراحة التجربة كانت مرهقة جدا".وشددت ساندى على أن العملية لم تكن تجميلية، موضحة: "الجراحة أجريت بالمنظار، ولم يكن هناك أى تدخل تجميلى، فالعميلة كانت ضرورية جداً، والحمد لله أشعر حالياً بتحسن كبير، فاستطعت أمس أن أتنفس بشكل أفضل، واليوم بعد عودتى إلى المنزل بدأت ألاحظ فرقا واضحا، ومع الوقت إن شاء الله سأستعيد عافيتي بالكامل".