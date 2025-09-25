26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
8
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
ساندي تجري عملية جراحية بعد معاناة تنفسية أثرت على صوتها
Lebanon 24
25-09-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت المطربة ساندى عن تفاصيل العملية الجراحية التى خضعت لها أمس الأربعاء فى الحاجز الأنفى بعد معاناة طويلة من انسداد كامل فى مجرى التنفس، موضحة لـ اليوم السابع: "العملية ليست مرتبطة بالجيوب الأنفية، لكنها خاصة بالحاجز الأنفى، وهو الجزء الذى يحمل الغضاريف والمجرى الأنفى بالكامل، كان مكسوراً ومائلاً للناحيتين، ومع مرور الوقت تضخمت الغضاريف حتى أغلقت مجرى التنفس تماما".
Advertisement
وأضافت ساندى: "المشكلة بدأت تظهر منذ شهرين، حيث أثرت بشكل مباشر على صوتي وأذني، حتى أننى لم أعد أستطيع سماع الموسيقى، وهو ما اكتشفته خلال تسجيل بعض الأغانى، لاحظت أن صوتي تغير وظهر به زنة غريبة، حتى وصلت لاحقا أن السبب وجود كيس ماء على الأحبال الصوتية نتيجة جفاف الحنجرة".
وتابعت المطربة ساندى: "الجفاف كان سببه أننى أنام وفمى مفتوح بسبب انسداد الأنف، مما أدى إلى إرهاق الأحبال الصوتية، وسبحان الله، كل شىء له سبب، والإهمال يؤدى لمشاكل أكبر، فكنت أشعر دائماً بضيق شديد، وكأن شيئا يعيق التنفس، حتى أن وجهى كان يؤلمنى باستمرار بسبب تضخم الغضاريف وضغطها، وصراحة التجربة كانت مرهقة جدا".
وشددت ساندى على أن العملية لم تكن تجميلية، موضحة: "الجراحة أجريت بالمنظار، ولم يكن هناك أى تدخل تجميلى، فالعميلة كانت ضرورية جداً، والحمد لله أشعر حالياً بتحسن كبير، فاستطعت أمس أن أتنفس بشكل أفضل، واليوم بعد عودتى إلى المنزل بدأت ألاحظ فرقا واضحا، ومع الوقت إن شاء الله سأستعيد عافيتي بالكامل".
مواضيع ذات صلة
خلال زلزال كامتشاتكا المدمر.. شاهدوا ماذا فعل فريق طبي أثناء إجراء عملية جراحية دقيقة (فيديو)
Lebanon 24
خلال زلزال كامتشاتكا المدمر.. شاهدوا ماذا فعل فريق طبي أثناء إجراء عملية جراحية دقيقة (فيديو)
26/09/2025 08:06:46
26/09/2025 08:06:46
Lebanon 24
Lebanon 24
في مصر: عملية جراحية لمريض ابتلع هاتفًا محمولًا
Lebanon 24
في مصر: عملية جراحية لمريض ابتلع هاتفًا محمولًا
26/09/2025 08:06:46
26/09/2025 08:06:46
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرّة الثانيّة... ممثلة تركية تخضع لعمليّة جراحيّة (صورة)
Lebanon 24
للمرّة الثانيّة... ممثلة تركية تخضع لعمليّة جراحيّة (صورة)
26/09/2025 08:06:46
26/09/2025 08:06:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"طبيب جراح" ينقل معاناة أطفال غزة.. ما قالهُ مؤثر!
Lebanon 24
"طبيب جراح" ينقل معاناة أطفال غزة.. ما قالهُ مؤثر!
26/09/2025 08:06:46
26/09/2025 08:06:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مع مرور الوقت
سبحان الله
الجراح
المجر
قد يعجبك أيضاً
هل تحتاج مستحضرات التجميل إلى ثلاجة؟ الخبراء يجيبون
Lebanon 24
هل تحتاج مستحضرات التجميل إلى ثلاجة؟ الخبراء يجيبون
01:00 | 2025-09-26
26/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رموش أكثر كثافة بشكل طبيعي… إليكِ الحلول!
Lebanon 24
رموش أكثر كثافة بشكل طبيعي… إليكِ الحلول!
15:35 | 2025-09-25
25/09/2025 03:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطة مرحة وعفوية لنادين نسيب نجيم (صورة)
Lebanon 24
لقطة مرحة وعفوية لنادين نسيب نجيم (صورة)
13:00 | 2025-09-25
25/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفاء وهبي.. إطلالتان لافتتان من توقيع رامي قاضي
Lebanon 24
هيفاء وهبي.. إطلالتان لافتتان من توقيع رامي قاضي
10:34 | 2025-09-25
25/09/2025 10:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إيما واتسون تكشف صعوبة التكيف مع هوليوود بعد "هاري بوتر"
Lebanon 24
إيما واتسون تكشف صعوبة التكيف مع هوليوود بعد "هاري بوتر"
09:52 | 2025-09-25
25/09/2025 09:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-25
25/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
05:26 | 2025-09-25
25/09/2025 05:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
13:22 | 2025-09-25
25/09/2025 01:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
12:15 | 2025-09-25
25/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزارة طالبت بسحبه.. منتج غير مطابق للمواصفات في السوق اللبناني
Lebanon 24
الوزارة طالبت بسحبه.. منتج غير مطابق للمواصفات في السوق اللبناني
06:56 | 2025-09-25
25/09/2025 06:56:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
01:00 | 2025-09-26
هل تحتاج مستحضرات التجميل إلى ثلاجة؟ الخبراء يجيبون
15:35 | 2025-09-25
رموش أكثر كثافة بشكل طبيعي… إليكِ الحلول!
13:00 | 2025-09-25
لقطة مرحة وعفوية لنادين نسيب نجيم (صورة)
10:34 | 2025-09-25
هيفاء وهبي.. إطلالتان لافتتان من توقيع رامي قاضي
09:52 | 2025-09-25
إيما واتسون تكشف صعوبة التكيف مع هوليوود بعد "هاري بوتر"
09:00 | 2025-09-25
التفضيل بين الأبناء.. حقيقة مسكوت عنها واختبار يكشف وعي الأمهات
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
26/09/2025 08:06:46
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
26/09/2025 08:06:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
26/09/2025 08:06:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24