هل تحتاج مستحضرات التجميل إلى ثلاجة؟ الخبراء يجيبون

Lebanon 24
26-09-2025 | 00:30
شهدت خلال الأشهر الماضية ما يُعرف بـ"الثلاجات الصغيرة لمستحضرات التجميل" رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تُقدَّم على أنها وسيلة لحفظ منتجات العناية بالبشرة بشكل أفضل. لكن، هل هي ضرورية فعلاً؟
الخبراء يؤكدون أن معظم مستحضرات العناية تمرّ بمرحلة اختبارات الثبات قبل طرحها في الأسواق، تشمل تعريضها لظروف مختلفة: حرارة معتدلة بحدود 23 درجة، حرارة مرتفعة تصل إلى 40، وحرارة منخفضة. فإذا فشل المنتج في هذه الاختبارات، لا يُصرَّح بتسويقه. وهذا يعني أن معظم المستحضرات قابلة للتخزين بأمان في درجة حرارة الغرفة لمدّة تصل إلى ثلاث سنوات.

مع ذلك، هناك استثناءات تشمل المستحضرات المصنّعة منزلياً، أو تلك ذات مدة الصلاحية القصيرة جداً، حيث يُنصح بحفظها في الثلاجة حتى تدوم لأسبوعين على الأكثر.

أما من حيث الفوائد الإضافية، فإن التبريد قد يُساعد على الحفاظ على بعض المكونات الحساسة مثل الفيتامين C أو الفيتامين A والمستخلصات النباتية، كما يعزز من فعالية مستحضرات مثل كريمات محيط العينين والأقنعة التي تمنح البشرة انتعاشاً فورياً وتخفّف علامات التعب.

لكن التحذير الأهم هو من حفظ المنتجات في الحمام، حيث تغيّرات الحرارة والرطوبة العالية تتسبب في تلفها بسرعة.

بالتالي، التبريد ليس إلزامياً، لكنه قد يكون خياراً ذكياً لبعض التركيبات أو لتعزيز شعور الانتعاش عند الاستعمال.
