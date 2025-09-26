Advertisement

فنون ومشاهير

"باريس والجراء".. باريس هيلتون تدخل عالم الرسوم المتحركة

Lebanon 24
26-09-2025 | 04:11
A-
A+
Doc-P-1421739-638944813852662421.png
Doc-P-1421739-638944813852662421.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أجرت النجمة العالمية باريس هيلتون مقابلة مع شبكة CNN وهي تحتضن جروًا صغيرًا أطلقت عليه اسم "الأميرة هيلتون الأيقونية"، مؤكدة أنّ كلمة "أيقونية" جزء من هويتها، إذ سبق أن استخدمتها في ألبومها الأخير "أيقونة لا نهائية".
Advertisement

هيلتون، التي اشتهرت كنجمة تلفزيون واقع قبل أن تتحول إلى دي جي ورائدة أعمال، تكشف اليوم عن أحدث مشاريعها: مسلسل رسوم متحركة بعنوان "باريس والجراء" على منصة يوتيوب. العمل يروي مغامرات "باريس الصغيرة" الملقبة بـ"ستار" وكلابها، وهو مشروع لطالما حلمت به منذ طفولتها.

وأوضحت هيلتون أنها شاركت بعمق في تفاصيل الإنتاج، من القصة إلى أسماء الشخصيات، مؤكدة أنّ مشاهدة النسخة النهائية كانت لحظة مؤثرة بالنسبة لها: "بكيت عندما رأيت الحلقات لأول مرة. شعرت أنه يفوق كل أحلامي وتوقعاتي".

ولطالما ارتبط اسم هيلتون بالجراء الصغيرة، إذ امتلكت عشرات الكلاب على مرّ السنين، حتى أن لها حسابًا خاصًا لكلابها على مواقع التواصل. واليوم، تشارك هذه الهواية مع طفليها فينيكس ولندن، اللذين أصبحا من أشد المعجبين بالمسلسل. تقول: "نشاهد الحلقات معًا، والأجمل أن نرى فرحتهم وهم يقارنون الجراء على الشاشة بكلابنا في المنزل".

هيلتون أكدت أن الهدف من العمل هو تقديم محتوى عائلي يجمع بين الترفيه والقيم التربوية، بخلاف بعض الرسوم الحديثة التي وصفتها بالمزعجة. وتضيف: "أردت أن أقدم شيئًا يحمل رسائل إيجابية: اللطف، التعاون، الحب، مساعدة الأصدقاء، وأن نكون بشرًا صالحين".

في ختام حديثها، عبّرت بابتسامة عن عشقها لمرحلة الأمومة التي تعيشها اليوم، قائلة: "هذه أجمل فترة في حياتي، وأكثرها امتلاء بالحب والفرح".
 
(CNN)
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... شيف وصانعة محتوى لبنانية تدخل عالم الرسوم المتحركة
lebanon 24
26/09/2025 12:23:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"كريتيرز".. أول فيلم رسوم متحركة بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
26/09/2025 12:23:43 Lebanon 24 Lebanon 24
شيف لبنانية تدخل عالم الكرتون عبر "سبيستون" (صور)
lebanon 24
26/09/2025 12:23:43 Lebanon 24 Lebanon 24
باريس تصف "عنف المستوطنين" الإسرائيليين في الضفة الغربية بأنها "أعمال إرهابية"
lebanon 24
26/09/2025 12:23:43 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

متفرقات

المرأة

في المنزل

التربوي

فينيكس

يوتيوب

أحلام

باريس

دي جي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2025-09-26
03:00 | 2025-09-26
02:30 | 2025-09-26
00:30 | 2025-09-26
23:00 | 2025-09-25
15:35 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24