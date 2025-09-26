"باريس والجراء".. باريس هيلتون تدخل عالم الرسوم المتحركة

Advertisement

أجرت النجمة العالمية مقابلة مع شبكة CNN وهي تحتضن جروًا صغيرًا أطلقت عليه اسم "الأميرة هيلتون الأيقونية"، مؤكدة أنّ كلمة "أيقونية" جزء من هويتها، إذ سبق أن استخدمتها في ألبومها الأخير "أيقونة لا نهائية".هيلتون، التي اشتهرت كنجمة تلفزيون واقع قبل أن تتحول إلى ورائدة أعمال، تكشف اليوم عن أحدث مشاريعها: مسلسل رسوم متحركة بعنوان " والجراء" على منصة . العمل يروي مغامرات "باريس الصغيرة" الملقبة بـ"ستار" وكلابها، وهو مشروع لطالما حلمت به منذ طفولتها.وأوضحت هيلتون أنها شاركت بعمق في تفاصيل الإنتاج، من القصة إلى أسماء الشخصيات، مؤكدة أنّ مشاهدة النسخة النهائية كانت لحظة مؤثرة بالنسبة لها: "بكيت عندما رأيت الحلقات لأول مرة. شعرت أنه يفوق كل أحلامي وتوقعاتي".ولطالما ارتبط اسم هيلتون بالجراء الصغيرة، إذ امتلكت عشرات الكلاب على مرّ السنين، حتى أن لها حسابًا خاصًا لكلابها على مواقع التواصل. واليوم، تشارك هذه الهواية مع طفليها ولندن، اللذين أصبحا من أشد المعجبين بالمسلسل. تقول: "نشاهد الحلقات معًا، والأجمل أن نرى فرحتهم وهم يقارنون الجراء على الشاشة بكلابنا ".هيلتون أكدت أن الهدف من العمل هو تقديم محتوى عائلي يجمع بين الترفيه والقيم التربوية، بخلاف بعض الرسوم الحديثة التي وصفتها بالمزعجة. وتضيف: "أردت أن أقدم شيئًا يحمل رسائل إيجابية: اللطف، التعاون، الحب، مساعدة الأصدقاء، وأن نكون بشرًا صالحين".في ختام حديثها، عبّرت بابتسامة عن عشقها لمرحلة الأمومة التي تعيشها اليوم، قائلة: "هذه أجمل فترة في حياتي، وأكثرها امتلاء بالحب والفرح".