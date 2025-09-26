28
المرأة
مفاجأة من ميغان ماركل لجمهورها... أصبحت صديقة كلوي كارداشيان
Lebanon 24
26-09-2025
|
10:11
كشفت مصادر عن صداقة جديدة بين
ميغان ماركل
وكلوي كارداشيان، ما أثار دهشة المتابعين الذين اعتقدوا أن علاقاتها تقتصر على شخصيات خارج عائلة كارداشيان.
وتضم دائرة أصدقاء
ميغان
المقربين شخصيات شهيرة، مثل:
أوبرا وينفري
، وأبيغيل
سبنسر
، وميندي كالينج، كما شوهدت برفقة مشاهير آخرين، مثل: تان فرانس وكريسي تيغن، وجون ليجند، في برنامجها "مع حبي، ميغان". (ارم نيوز)
