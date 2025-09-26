Advertisement

المرأة

مفاجأة من ميغان ماركل لجمهورها... أصبحت صديقة كلوي كارداشيان

Lebanon 24
26-09-2025 | 10:11
A-
A+
Doc-P-1421882-638945038224290950.jpg
Doc-P-1421882-638945038224290950.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مصادر عن صداقة جديدة بين ميغان ماركل وكلوي كارداشيان، ما أثار دهشة المتابعين الذين اعتقدوا أن علاقاتها تقتصر على شخصيات خارج عائلة كارداشيان.
Advertisement

وتضم دائرة أصدقاء ميغان المقربين شخصيات شهيرة، مثل: أوبرا وينفري، وأبيغيل سبنسر، وميندي كالينج، كما شوهدت برفقة مشاهير آخرين، مثل: تان فرانس وكريسي تيغن، وجون ليجند، في برنامجها "مع حبي، ميغان". (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل: جهّزوا أنفسكم
lebanon 24
26/09/2025 18:06:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إتّهامات تطال ميغان ماركل... ماذا يُقال عنها؟
lebanon 24
26/09/2025 18:06:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مشاكل ميغان ماركل مع شقيقتها قد تُؤثّر على الأمير هاري في التصالح مع عائلته
lebanon 24
26/09/2025 18:06:02 Lebanon 24 Lebanon 24
في عيدها الـ44.. ميغان ماركل بين الفشل والنجاح!
lebanon 24
26/09/2025 18:06:02 Lebanon 24 Lebanon 24

أوبرا وينفري

ارم نيوز

ميندي

ميغان

أوبرا

كالين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:17 | 2025-09-26
07:23 | 2025-09-26
05:00 | 2025-09-26
04:11 | 2025-09-26
03:00 | 2025-09-26
02:30 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24