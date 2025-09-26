Advertisement

بعد إصدار "يلعن البعد".. نجوى كرم تحيي حفلاً في قطر

26-09-2025 | 12:30
تحيى النجمة نجوى كرم حفلاً غنائيًا، في قطر يوم 28 تشرين الثاني المقبل، ومن المقرر أن تقدم نجوى لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.
وطرحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أغنية "يلعن البعد" إحدى أغنيات ألبومها الجديد، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان إيفان نصوح، توزيع هادي شرارة، وميكس وماستر إيلي بربر، والكليب من إخراج كرم نقولا كرم.
من ناحية أخرى أطلقت كرم ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حالة طوارئ"، بعد حملة تشويقية مكثفة أثارت حماس جمهورها في مختلف أنحاء الوطن العربي.
يتضمن الألبوم ثماني أغانٍ تجمع بين اللهجتين اللبنانية والمصرية، وتتنوع ألوانها بين الطرب والرومانسية والإيقاعات الحديثة، في محاولة لتقديم عمل فني متكامل يُرضي مختلف الأذواق. (اليوم السابع)
