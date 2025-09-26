بعد إصدار "يلعن البعد".. نجوى كرم تحيي حفلاً في قطر

Advertisement

تحيى النجمة حفلاً غنائيًا، في قطر يوم 28 تشرين الثاني المقبل، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.وطرحت الفنانة نجوى كرم أغنية "يلعن البعد" إحدى أغنيات ألبومها الجديد، على موقع الفيديوهات " "، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان إيفان نصوح، توزيع هادي شرارة، وميكس وماستر بربر، والكليب من إخراج كرم كرم.من ناحية أخرى أطلقت كرم ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حالة طوارئ"، بعد حملة تشويقية مكثفة أثارت جمهورها في مختلف أنحاء الوطن العربي.يتضمن الألبوم ثماني أغانٍ تجمع بين اللهجتين اللبنانية والمصرية، وتتنوع ألوانها بين الطرب والرومانسية والإيقاعات الحديثة، في محاولة لتقديم عمل فني متكامل يُرضي مختلف الأذواق. (اليوم السابع)