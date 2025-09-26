27
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
20
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد إصدار "يلعن البعد".. نجوى كرم تحيي حفلاً في قطر
Lebanon 24
26-09-2025
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحيى النجمة
نجوى كرم
حفلاً غنائيًا، في قطر يوم 28 تشرين الثاني المقبل، ومن المقرر أن تقدم
نجوى
لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.
Advertisement
وطرحت الفنانة
اللبنانية
نجوى كرم أغنية "يلعن البعد" إحدى أغنيات ألبومها الجديد، على موقع الفيديوهات "
يوتيوب
"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان إيفان نصوح، توزيع هادي شرارة، وميكس وماستر
إيلي
بربر، والكليب من إخراج كرم
نقولا
كرم.
من ناحية أخرى أطلقت كرم ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حالة طوارئ"، بعد حملة تشويقية مكثفة أثارت
حماس
جمهورها في مختلف أنحاء الوطن العربي.
يتضمن الألبوم ثماني أغانٍ تجمع بين اللهجتين اللبنانية والمصرية، وتتنوع ألوانها بين الطرب والرومانسية والإيقاعات الحديثة، في محاولة لتقديم عمل فني متكامل يُرضي مختلف الأذواق. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
في أول لقاء لها بعد سنوات من الغياب الاعلامي.. نجوى كرم تفاجئ جمهورها بمقطع محذوف من أغنيتها "يلعن البعد"
Lebanon 24
في أول لقاء لها بعد سنوات من الغياب الاعلامي.. نجوى كرم تفاجئ جمهورها بمقطع محذوف من أغنيتها "يلعن البعد"
26/09/2025 21:31:25
26/09/2025 21:31:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بغياب والدها.. ابنة عمرو دياب تُحيي للمرة الأولى حفلا بعد نجاح أغنية "خطفوني" (فيديو)
Lebanon 24
بغياب والدها.. ابنة عمرو دياب تُحيي للمرة الأولى حفلا بعد نجاح أغنية "خطفوني" (فيديو)
26/09/2025 21:31:25
26/09/2025 21:31:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حفلها في قرطاج.. رسالة من نجل شقيق نجوى كرم لعمته
Lebanon 24
بعد حفلها في قرطاج.. رسالة من نجل شقيق نجوى كرم لعمته
26/09/2025 21:31:25
26/09/2025 21:31:25
Lebanon 24
Lebanon 24
نجوى كرم الأولى في قرطاج... الحفل "Sold Out" قبل الموعد
Lebanon 24
نجوى كرم الأولى في قرطاج... الحفل "Sold Out" قبل الموعد
26/09/2025 21:31:25
26/09/2025 21:31:25
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانية
نجوى كرم
الإيقاع
المصرية
الرومان
يوتيوب
لبنان
نقولا
قد يعجبك أيضاً
مفاجأة من ميغان ماركل لجمهورها... أصبحت صديقة كلوي كارداشيان
Lebanon 24
مفاجأة من ميغان ماركل لجمهورها... أصبحت صديقة كلوي كارداشيان
10:11 | 2025-09-26
26/09/2025 10:11:35
Lebanon 24
Lebanon 24
رانيا يوسف تفاجىء جمهورها بزواجها... إليكم هويّة عريسها
Lebanon 24
رانيا يوسف تفاجىء جمهورها بزواجها... إليكم هويّة عريسها
08:17 | 2025-09-26
26/09/2025 08:17:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور والفيديو... ماغي بو غصن لابنها في عيد ميلاده: بحبك لتخلص الدني
Lebanon 24
بالصور والفيديو... ماغي بو غصن لابنها في عيد ميلاده: بحبك لتخلص الدني
07:23 | 2025-09-26
26/09/2025 07:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
رفض الأطفال للطعام الصحي.. مشكلة عالمية وحلول عملية للأمهات
Lebanon 24
رفض الأطفال للطعام الصحي.. مشكلة عالمية وحلول عملية للأمهات
05:00 | 2025-09-26
26/09/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"باريس والجراء".. باريس هيلتون تدخل عالم الرسوم المتحركة
Lebanon 24
"باريس والجراء".. باريس هيلتون تدخل عالم الرسوم المتحركة
04:11 | 2025-09-26
26/09/2025 04:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
Lebanon 24
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
05:20 | 2025-09-26
26/09/2025 05:20:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-26
26/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
07:12 | 2025-09-26
26/09/2025 07:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
برعاية سويسرية… القوى السياسية تتحاور في الشوف تحت سقف الطائف
Lebanon 24
برعاية سويسرية… القوى السياسية تتحاور في الشوف تحت سقف الطائف
04:00 | 2025-09-26
26/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رياض سلامة خرج من سجنه.. صورة لسيارات نقلته وهذا ما أعلنه وكيله القانونيّ
Lebanon 24
رياض سلامة خرج من سجنه.. صورة لسيارات نقلته وهذا ما أعلنه وكيله القانونيّ
12:09 | 2025-09-26
26/09/2025 12:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
10:11 | 2025-09-26
مفاجأة من ميغان ماركل لجمهورها... أصبحت صديقة كلوي كارداشيان
08:17 | 2025-09-26
رانيا يوسف تفاجىء جمهورها بزواجها... إليكم هويّة عريسها
07:23 | 2025-09-26
بالصور والفيديو... ماغي بو غصن لابنها في عيد ميلاده: بحبك لتخلص الدني
05:00 | 2025-09-26
رفض الأطفال للطعام الصحي.. مشكلة عالمية وحلول عملية للأمهات
04:11 | 2025-09-26
"باريس والجراء".. باريس هيلتون تدخل عالم الرسوم المتحركة
03:00 | 2025-09-26
"سكوالين".. الزيت السحري الذي يغيّر روتين العناية بالبشرة
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
26/09/2025 21:31:25
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
26/09/2025 21:31:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
26/09/2025 21:31:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24