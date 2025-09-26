28
المرأة
طلقته للمرة الثانية.. فنانة عربية شهيرة تنفصل عن زوجها بعد 6 أشهر فقط على عودتهما لبعض (صورة)
Lebanon 24
26-09-2025
|
23:45
photos
أكدت الفنانة
المصرية
شيماء سيف
خبر طلاقها من المنتج
محمد كارتر
للمرة الثانية، وذلك بعد نحو 6 أشهر فقط على عودتهما عقب انفصالهما الأول.
وكانت سيف ظهرت مؤخرا الى جانب النجمة يسرا في حفل زفاف نجل الفنان
بيومي فؤاد
، وتواجد
كارتر
في الحفل أيضاً بمفرده وهذا ما أثار الشكوك حول وجود خلافات جديدة بينهما وانفصالهما، وهذا ما دفع شيماء الى حسم الجدل وتأكيد الخبر.
ورغم تأكيد خبر طلاقها في
وسائل الإعلام
، إلا أن شيماء سيف ومحمد كارتر يلتزمان الصمت حتى الآن ولم يعلنا عن الأمر عبر
السوشيال ميديا
، وهذا ما أثار التساؤلات والجدل بين الجمهور، متمنيين أن يكون الخبر غير صحيح.
وكانت النجمة المصرية قد أعلنت قبل نحو 6 أشهر انفصالها عن كارتر من دون ان تكشف عن الأسباب، ليعودا الى بعض مجدداً بعد وساطة وتدخل النجمة يسرا التي قربت وجهات النظر بينهما وساعدتهما على تخطي المشكلة والعودة عن الطلاق.(لها)
