طلقته للمرة الثانية.. فنانة عربية شهيرة تنفصل عن زوجها بعد 6 أشهر فقط على عودتهما لبعض (صورة)

أكدت الفنانة خبر طلاقها من المنتج للمرة الثانية، وذلك بعد نحو 6 أشهر فقط على عودتهما عقب انفصالهما الأول.

وكانت سيف ظهرت مؤخرا الى جانب النجمة يسرا في حفل زفاف نجل الفنان ، وتواجد في الحفل أيضاً بمفرده وهذا ما أثار الشكوك حول وجود خلافات جديدة بينهما وانفصالهما، وهذا ما دفع شيماء الى حسم الجدل وتأكيد الخبر.



ورغم تأكيد خبر طلاقها في ، إلا أن شيماء سيف ومحمد كارتر يلتزمان الصمت حتى الآن ولم يعلنا عن الأمر عبر ، وهذا ما أثار التساؤلات والجدل بين الجمهور، متمنيين أن يكون الخبر غير صحيح.



وكانت النجمة المصرية قد أعلنت قبل نحو 6 أشهر انفصالها عن كارتر من دون ان تكشف عن الأسباب، ليعودا الى بعض مجدداً بعد وساطة وتدخل النجمة يسرا التي قربت وجهات النظر بينهما وساعدتهما على تخطي المشكلة والعودة عن الطلاق.(لها)