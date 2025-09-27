Advertisement

المرأة

تزوجت مؤخرا للمرة الرابعة.. من هم أزواج رانيا يوسف؟

Lebanon 24
27-09-2025
أعلنت النجمة المصرية رانيا يوسف مؤخرا دخولها القفص الذهبي للمرة الرابعة، بعد ارتباطها بالمخرج المنفذ أحمد جمال حيث ظهرا سويًا في حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد
رحلة رانيا مع الزواج لم تكن سهلة؛ فقد ارتبطت أولًا بالمنتج محمد مختار، والد ابنتيها، واستمر زواجهما 12 عامًا رغم فارق العمر الكبير بينهما.
وبعد انفصالها عنه، تزوجت من رجل الأعمال كريم الشبراوي، لكن التجربة لم تدم أكثر من 4 أشهر، وانتهت بمشاكل وقضايا.

أما زيجتها الثالثة فكانت من رجل الأعمال طارق عزب، الذي تحدثت عن حبها الكبير له واهتمامه ببناتها، لكنها انتهت بعد 6 أعوام من الاستقرار النسبي.

أما أحمد جمال، الزوج الرابع، فقد بدأ مسيرته بعيدًا عن الفن كمهندس، قبل أن يتفرغ لشغفه بالإخراج، ليشارك خلال العقد الماضي في عدد من أبرز المسلسلات المصرية إلى جانب عادل إمام وكبار النجوم.

وكانت مشاركته مؤخرًا في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" إلى جانب رانيا يوسف، الشرارة الأولى التي جمعت بينهما عاطفيًا حتى توّجت بالزواج.(العين الإخبارية)
 
