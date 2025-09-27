تزوجت مؤخرا للمرة الرابعة.. من هم أزواج رانيا يوسف؟

أعلنت النجمة مؤخرا دخولها للمرة الرابعة، بعد ارتباطها بالمخرج المنفذ حيث ظهرا سويًا في حفل زفاف نجل الفنان .

رحلة رانيا مع الزواج لم تكن سهلة؛ فقد ارتبطت أولًا بالمنتج ، والد ابنتيها، واستمر زواجهما 12 عامًا رغم فارق العمر الكبير بينهما.

وبعد انفصالها عنه، تزوجت من رجل الأعمال كريم الشبراوي، لكن التجربة لم تدم أكثر من 4 أشهر، وانتهت بمشاكل وقضايا.



أما زيجتها الثالثة فكانت من رجل الأعمال طارق عزب، الذي تحدثت عن حبها الكبير له واهتمامه ببناتها، لكنها انتهت بعد 6 أعوام من الاستقرار النسبي.



أما أحمد جمال، الزوج الرابع، فقد بدأ مسيرته بعيدًا عن الفن كمهندس، قبل أن يتفرغ لشغفه بالإخراج، ليشارك خلال العقد الماضي في عدد من أبرز المسلسلات المصرية إلى جانب وكبار النجوم.



وكانت مشاركته مؤخرًا في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" إلى جانب رانيا يوسف، الشرارة الأولى التي جمعت بينهما عاطفيًا حتى توّجت بالزواج.(العين الإخبارية)