في قصر فخم وبحضور 170 شخصا.. النجمة الشهيرة ستتزوج اليوم من حبيبها بأجواء رومانسية (صور)

كشفت تقارير صحافية أن النجمة الأميركية تستعد للاحتفال بزفافها من المنتج الموسيقي بلانكو، في أجواء رومانسية اليوم السبت 27 أيلول في إحدى القصور الفاخرة في مقاطعة باربرا.وأشار تقرير لموقع TMZ أن التجهيزات تتم بشكل سريع من أجل زفاف وبلانكو، حيث تم نصب خيمة بيضاء ضخمة في منطقة مونتيسيتو الشهيرة، وهي محاطة بأشجار النخيل ضمن عقار خاص، لتبدو وكأنها واحة فاخرة لاستقبال المعازيم من الأعل والأقارب والنجوم والمشاهير، وكذلك تم نصب خيمة ثانية باللون لتكون المذبح الرسمي، حيث ستتبادل العروسين عهود الزواج.

وأكد التقرير أن شاحنات التوصيل وفرق تأجير الحفلات شوهدت وهي تُجهز الموقع الكبير منذ يوم الخميس، في استعدادات مُكثفة لحفل الزفاف.



ولفت الى أنه قد تم إعداد المكان بطريقة مميزة وخاصة تناسب شخصية العروسين وتجمع بين الفخامة والبساطة، ويتضمّن صالات خارجية أنيقة وزوايا مخصصة للكوكتيل، إضافةً إلى مطابخ خاصة لتقديم أطباق فاخرة لأكثر من 170 ضيفاً.



وأكدت التقارير الصحافية انه من بين النجوم المتوقع حضورهم: ، مارتن شورت وستيف مارتن وعدد كبير من نجوم العالم.(لها)