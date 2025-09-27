Advertisement

المرأة

في قصر فخم وبحضور 170 شخصا.. النجمة الشهيرة ستتزوج اليوم من حبيبها بأجواء رومانسية (صور)

Lebanon 24
27-09-2025 | 02:52
A-
A+
Doc-P-1422088-638945637703968082.jpg
Doc-P-1422088-638945637703968082.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت تقارير صحافية أن النجمة الأميركية سيلينا غوميز تستعد للاحتفال بزفافها من المنتج الموسيقي بيني بلانكو، في أجواء رومانسية اليوم السبت 27 أيلول في إحدى القصور الفاخرة في مقاطعة سانتا باربرا.
Advertisement

وأشار تقرير لموقع TMZ أن التجهيزات تتم بشكل سريع من أجل زفاف سيلينا وبلانكو، حيث تم نصب خيمة بيضاء ضخمة في منطقة مونتيسيتو الشهيرة، وهي محاطة بأشجار النخيل ضمن عقار خاص، لتبدو وكأنها واحة فاخرة لاستقبال المعازيم من الأعل والأقارب والنجوم والمشاهير، وكذلك تم نصب خيمة ثانية باللون الرمادي لتكون المذبح الرسمي، حيث ستتبادل العروسين عهود الزواج.
 
 
 
 
 
وأكد التقرير أن شاحنات التوصيل وفرق تأجير الحفلات شوهدت وهي تُجهز الموقع الكبير منذ يوم الخميس، في استعدادات مُكثفة لحفل الزفاف. 

ولفت الى أنه قد تم إعداد المكان بطريقة مميزة وخاصة تناسب شخصية العروسين وتجمع بين الفخامة والبساطة، ويتضمّن صالات خارجية أنيقة وزوايا مخصصة للكوكتيل، إضافةً إلى مطابخ خاصة لتقديم أطباق فاخرة لأكثر من 170 ضيفاً.

وأكدت التقارير الصحافية انه من بين النجوم المتوقع حضورهم: باريس هيلتون، مارتن شورت وستيف مارتن وعدد كبير من نجوم العالم.(لها)
 
مواضيع ذات صلة
كارول سماحة تطرح "وقت الحب" بأجواء رومانسية ساحرة من اللقلوق
lebanon 24
27/09/2025 13:43:48 Lebanon 24 Lebanon 24
يكبرها بـ 23 عاماً.. النجم التركي الشهير يحتفل بعيد ميلاد زوجته الإيرانية بأجواء رومانسية (صور)
lebanon 24
27/09/2025 13:43:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط أجواء رومانسية… ممثلة شهيرة تتقدم بطلب الزواج من خطيبها (فيديو)
lebanon 24
27/09/2025 13:43:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بفستان أبيض بسيط.. ممثلة تركية شهيرة تتزوج من حبيبها لاعب كرة السلة (فيديو)
lebanon 24
27/09/2025 13:43:48 Lebanon 24 Lebanon 24

باريس هيلتون

سيلينا غوميز

الرمادي

سيلينا

الصحاف

باريس

غوميز

رومان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:51 | 2025-09-27
02:01 | 2025-09-27
23:45 | 2025-09-26
23:00 | 2025-09-26
15:17 | 2025-09-26
12:30 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24