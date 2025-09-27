28
المرأة
في قصر فخم وبحضور 170 شخصا.. النجمة الشهيرة ستتزوج اليوم من حبيبها بأجواء رومانسية (صور)
Lebanon 24
27-09-2025
|
02:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير صحافية أن النجمة الأميركية
سيلينا غوميز
تستعد للاحتفال بزفافها من المنتج الموسيقي
بيني
بلانكو، في أجواء رومانسية اليوم السبت 27 أيلول في إحدى القصور الفاخرة في مقاطعة
سانتا
باربرا.
وأشار تقرير لموقع TMZ أن التجهيزات تتم بشكل سريع من أجل زفاف
سيلينا
وبلانكو، حيث تم نصب خيمة بيضاء ضخمة في منطقة مونتيسيتو الشهيرة، وهي محاطة بأشجار النخيل ضمن عقار خاص، لتبدو وكأنها واحة فاخرة لاستقبال المعازيم من الأعل والأقارب والنجوم والمشاهير، وكذلك تم نصب خيمة ثانية باللون
الرمادي
لتكون المذبح الرسمي، حيث ستتبادل العروسين عهود الزواج.
وأكد التقرير أن شاحنات التوصيل وفرق تأجير الحفلات شوهدت وهي تُجهز الموقع الكبير منذ يوم الخميس، في استعدادات مُكثفة لحفل الزفاف.
ولفت الى أنه قد تم إعداد المكان بطريقة مميزة وخاصة تناسب شخصية العروسين وتجمع بين الفخامة والبساطة، ويتضمّن صالات خارجية أنيقة وزوايا مخصصة للكوكتيل، إضافةً إلى مطابخ خاصة لتقديم أطباق فاخرة لأكثر من 170 ضيفاً.
وأكدت التقارير الصحافية انه من بين النجوم المتوقع حضورهم:
باريس هيلتون
، مارتن شورت وستيف مارتن وعدد كبير من نجوم العالم.(لها)
