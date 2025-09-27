سجّلت فيديو لتودّع أهلها.. هذا ما حصل مع فنانة لبنانية في الطائرة

Advertisement

وقالت في لقاء صحافي أثناء مشاركتها في ندوة عرض فيلم "مرة كل شهر" ضمن مسابقة الأفلام القصيرة: «لدي خبرة طويلة في عالم الفن والسينما، وأتابع المسلسلات الطويلة وأتمنى أن تعود السينما كما كانت في زمن الأبيض والأسود».وخلال اللقاء، روت تفاصيل أزمتها الأخيرة على متن إحدى الطائرات، موضحة: "حدث هبوط اضطراري مفاجئ، ثم أقلعت الطائرة مرة أخرى دون أن يوضح لنا أحد ما يجري، واستمر الوضع لمدة ربع ساعة كاملة، حتى بدأت أسجل فيديو أودع فيه أهلي وأصدقائي".كما كشفت حوراني عن سبب غيابها عن الساحة الفنية في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن العروض تصلها باستمرار لكنها ما زالت تبحث عن العمل الذي يبرز موهبتها ودراستها. وأضافت: "إن شاء الله داخلة عمل درامي في المقبل، إلى جانب تحضيري لعدد من الأغاني الجديدة".