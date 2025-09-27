24
المرأة
سجّلت فيديو لتودّع أهلها.. هذا ما حصل مع فنانة لبنانية في الطائرة
Lebanon 24
27-09-2025
|
12:30
photos
أعربت الفنانة
دومينيك حوراني
عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الغردقة السينمائي كعضوة في
لجنة التحكيم
، مؤكدة أن الجانب الإنساني والأخلاقي هو الأهم بالنسبة لها عند تقييم الأعمال الفنية، إلى جانب عناصر الإخراج والتصوير والمونتاج والقصة.
وقالت في لقاء صحافي أثناء مشاركتها في ندوة عرض فيلم "مرة كل شهر" ضمن مسابقة الأفلام القصيرة: «لدي خبرة طويلة في عالم الفن والسينما، وأتابع المسلسلات الطويلة وأتمنى أن تعود السينما كما كانت في زمن الأبيض والأسود».
وخلال اللقاء، روت
حوراني
تفاصيل أزمتها الأخيرة على متن إحدى الطائرات، موضحة: "حدث هبوط اضطراري مفاجئ، ثم أقلعت الطائرة مرة أخرى دون أن يوضح لنا أحد ما يجري، واستمر الوضع لمدة ربع ساعة كاملة، حتى بدأت أسجل فيديو أودع فيه أهلي وأصدقائي".
كما كشفت حوراني عن سبب غيابها عن الساحة الفنية في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن العروض تصلها باستمرار لكنها ما زالت تبحث عن العمل الذي يبرز موهبتها ودراستها. وأضافت: "إن شاء الله داخلة عمل درامي في
رمضان
المقبل، إلى جانب تحضيري لعدد من الأغاني الجديدة".
