فنانة خضعت لجراحة طارئة.. كادت أن تفقد حياتها
Lebanon 24
27-09-2025
14:19
كشفت
المغنية
البريطانية
فلورنس
ويلش، قائدة فرقة الإندي الشهيرة Florence + The Machine، عن تفاصيل حمل خارج الرحم واجهته في صيف 2023، مؤكدة أنه تطلّب جراحة طارئة أنقذت حياتها بعد تمزق قناة فالوب ونزيف داخلي حاد.
وفي مقابلة مع
صحيفة الغارديان
، قالت ويلش البالغة من العمر 39 عامًا: "أقرب ما وصلتُ إليه من صنع الحياة كان أقرب ما وصلتُ إليه من الموت"، مضيفةً أنها شعرت بأنها دخلت "بابًا مليئًا بالنساء يصرخن".
وأوضحت الفنانة أن الحمل جاء مفاجئًا بعد أول محاولة لها ولشريكها، وهو عازف غيتار بريطاني لم تكشف عن اسمه، لتأسيس أسرة رغم اعتقادها أن الأمر صعب بسبب سنها. لكن بعد أسابيع قليلة بدأت تشعر بآلام ونزيف ظنّت في البداية أنه إجهاض عادي.
رغم ذلك، تابعت ويلش حفلاتها المقررة، بما فيها مهرجان في
كورنوال
، وهي لا تدرك أن حملها خارج الرحم، إلى أن نصحها طبيبها بإجراء فحص عاجل فور عودتها إلى
لندن
.
وأظهرت الفحوص وجود نزيف داخلي وتمزق قناة فالوب، ما استدعى عملية جراحية فورية لاستئصال القناة ووقف النزيف. وقالت: "كان لديّ دم في بطني بحجم علبة كوكاكولا"، مشيرة إلى أن إصرار طبيبها على حضور الفحص أنقذ حياتها.
فلورنس أوضحت أنها بعد عشرة أيام فقط من العملية عادت إلى المسرح رغم الصدمة الجسدية والنفسية، معتبرةً أن الأداء أمام الجمهور شكّل مساحة أمان ساعدتها على تجاوز المحنة.
