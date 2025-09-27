ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟

Advertisement

وأثارت هذه الشائعة قلق الآلاف من متابعيها الذين يقدَّر عددهم بالملايين، قبل أن تخرج عبير الصغير بنفسها لتكذيب الخبر وتطمئن جمهورها بأنها بصحة جيدة، مؤكدة أن ما تم تداوله "مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة".وتشتهر الشيف عبير الصغير، التي لا تزال في العشرينات من عمرها، بأسلوبها المبتكر الذي يمزج بين المطبخ اللبناني التقليدي والتقنيات الحديثة، ما جعلها واحدة من أبرز الشخصيات المؤثرة في عالم الطهو على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.