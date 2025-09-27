24
المرأة
ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟
Lebanon 24
27-09-2025
|
16:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
تصدرت الشيف
اللبنانية
عبير الصغير محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد تداول شائعة وفاتها على نطاق واسع في
مواقع التواصل الاجتماعي
، حيث انتشرت صورة لها بالأبيض والأسود مرفقة بعبارات "RIP" و"ارقدي بسلام"، مع مزاعم عن تدهور حالتها الصحية نتيجة رد فعل تحسسي حاد.
وأثارت هذه الشائعة قلق الآلاف من متابعيها الذين يقدَّر عددهم بالملايين، قبل أن تخرج عبير الصغير بنفسها لتكذيب الخبر وتطمئن جمهورها بأنها بصحة جيدة، مؤكدة أن ما تم تداوله "مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة".
وتشتهر الشيف عبير الصغير، التي لا تزال في العشرينات من عمرها، بأسلوبها المبتكر الذي يمزج بين المطبخ اللبناني التقليدي والتقنيات الحديثة، ما جعلها واحدة من أبرز الشخصيات المؤثرة في عالم الطهو على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.
