المرأة

رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. وهذا عمرها

Lebanon 24
27-09-2025 | 23:00
احتفلت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني بعيد ميلادها الـ44 مساء أمس، في أجواء خاصة جمعت بين رجال أعمال وعدد من أصدقائها من الوسط الإعلامي والفني، من بينهم الإعلامي سعيد جميل والفنانة ياسمين عبد العزيز.
ويأتي الاحتفال تزامنًا مع اقتراب عيد ميلادها الفعلي في 29 من الشهر الجاري، حيث تُواصل تقديم موسم جديد من برنامجها الشهير "هي وبس" على قناة DMC، الذي يحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة وتفاعل واسع عبر السوشيال ميديا.

وفي سياق متصل، تحدثت الفنانة بسمة بوسيل عن صداقة قوية تجمعها برضوى الشربيني، مؤكدة في تصريحات تليفزيونية أن صورة رضوى العامة لا تعكس بالضرورة شخصيتها الحقيقية، وقالت: "رضوى دمها خفيف جدًا مع أصحابها، وناس كتير واخدة عنها فكرة إنها قوية بس هي ممكن تموت نفسها علشان صحابها لو بيتطلقوا"، مضيفة أن الشربيني حاولت كثيرًا منع طلاقها من الفنان تامر حسني.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24