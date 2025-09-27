رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. وهذا عمرها

Advertisement

احتفلت الإعلامية بعيد ميلادها الـ44 مساء أمس، في أجواء خاصة جمعت بين رجال أعمال وعدد من أصدقائها من الوسط الإعلامي والفني، من بينهم الإعلامي والفنانة .ويأتي الاحتفال تزامنًا مع اقتراب عيد ميلادها الفعلي في 29 من الشهر الجاري، حيث تُواصل تقديم موسم جديد من برنامجها الشهير "هي وبس" على قناة DMC، الذي يحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة وتفاعل واسع عبر .وفي سياق متصل، تحدثت الفنانة عن صداقة قوية تجمعها برضوى الشربيني، مؤكدة في تصريحات تليفزيونية أن صورة العامة لا تعكس بالضرورة شخصيتها الحقيقية، وقالت: "رضوى دمها خفيف جدًا مع أصحابها، وناس كتير واخدة عنها فكرة إنها قوية بس هي ممكن تموت نفسها علشان صحابها لو بيتطلقوا"، مضيفة أن الشربيني حاولت كثيرًا منع طلاقها من الفنان .