المرأة

فنانة شابة انهارت فجأة... فريقها الطبيّ تدخّل فوراً ونقلها إلى خارج المسرح!

Lebanon 24
28-09-2025 | 06:52
انهارت المغنية البريطانية لولا يونغ البالغة من العمر 24 عاماً، على  المسرح، خلال أدائها أغنيتها الشهيرة "Conceited"، في مهرجان "All Things Go" الموسيقي في مدينة نيويورك.
وهرع الفريق الطبي لمساعدة يونغ، وتم نقلها خارج المسرح بينما أبدى الجمهور دعمًا كبيراً لها.

 
وطمأنت يونغ جمهورها وقالت لهم: "أنا بخير الآن. شكرًا لكم جميعًا على دعمكم. لولا". (ارم نيوز)
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24