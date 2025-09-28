27
المرأة
فنانة شابة انهارت فجأة... فريقها الطبيّ تدخّل فوراً ونقلها إلى خارج المسرح!
Lebanon 24
28-09-2025
|
06:52
A-
A+
انهارت
المغنية
البريطانية
لولا يونغ البالغة من العمر 24 عاماً، على المسرح، خلال أدائها أغنيتها الشهيرة "Conceited"، في مهرجان "All Things Go" الموسيقي في
مدينة نيويورك
.
وهرع الفريق الطبي لمساعدة يونغ، وتم نقلها خارج المسرح بينما أبدى الجمهور دعمًا كبيراً لها.
وطمأنت يونغ جمهورها وقالت لهم: "أنا بخير الآن. شكرًا لكم جميعًا على دعمكم. لولا". (ارم نيوز)
