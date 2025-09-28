بعد تسريب تسجيل صوتي نسب لها.. أمل عرفة تدعم ابنتها



Advertisement وكشف التسجيل عن توتر كبير في العلاقة بين مريم وأحد الأطراف المشار إليها بـ "خالتي"، حيث أوضحت مريم أنها فضلت الصمت لفترة ولم تعبر عن موقفها سابقًا.

وأكدت على أن الأساسي هو والدتها، مشددة على أن أي محاولة للتقرب من والدتها مرة أخرى قد تؤدي إلى تصعيد كبير.

وعلى الرغم من قولها: "مع احترامي الشديد إنه خالتي"، أبدت مريم استغرابها من بعض التصرفات السابقة للطرف الآخر، مشيرة إلى أن هذه الأفعال لا يمكن قبولها. انتشر مؤخراً تسجيل صوتي نسب لابنة ، مريم عمايري، يظهر خلاله أنها دخلت في مشادة كلامية استخدمت فيها كلمات حادة وبذيئة، ما أثار استغراب الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي.وكشف التسجيل عن توتر كبير في العلاقة بين مريم وأحد الأطراف المشار إليها بـ "خالتي"، حيث أوضحت مريم أنها فضلت الصمت لفترة ولم تعبر عن موقفها سابقًا.وأكدت على أن الأساسي هو والدتها، مشددة على أن أي محاولة للتقرب من والدتها مرة أخرى قد تؤدي إلى تصعيد كبير.وعلى الرغم من قولها: "مع احترامي الشديد إنه خالتي"، أبدت مريم استغرابها من بعض التصرفات السابقة للطرف الآخر، مشيرة إلى أن هذه الأفعال لا يمكن قبولها.

وتطرقت مريم في التسجيل إلى خلافات سابقة حول طريقة تعامل الطرف الآخر مع والدتها، مستنكرة الطريقة التي يُعطى بها "الأوامر" لشخص له فضل عليها أو يساعدها مادياً.

وأكدت على خطورة الاقتراب من والدتها بالتهديد القاطع: "أقسم بالله وحياه ديني، إذا قربت على أمي مرة ثانية، بامسح فيك كل شيء."

واختتمت مريم التسجيل بإنذار واضح، مشيرة إلى أنه إذا لم يتم إرسال اعتذار من الطرف الآخر ومن والدتها، ستتخذ إجراءات تصعيدية إضافية.

بعد انتشار التسجيل، نشرت أمل عرفة عبر على إنستغرام رسالة دعم قوية لابنتها، قالت فيها: "بنتي اللي بشوف حالي فيها. كوني قوية… أعداء نجاحي قد يحاولون الاقتراب، لكن باب حديد. مهما حاولوا، يظلون صغارًا".