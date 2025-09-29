Advertisement

متفرقات

بعد تجاهل مصافحتها.. حليمة بولند ترد على الفنان أحمد عبد العزيز

Lebanon 24
29-09-2025 | 08:05
علقت الإعلامية الكويتية حليمة بولند على الجدل الذي أثاره تجاهل الفنان المصري أحمد عبد العزيز لمصافحتها، خلال مشاركتهما في فعاليات الدورة الـ16 من مهرجان الفضائيات العربية بالقاهرة.
وقالت بولند في تصريحات صحافية إن عبد العزيز "لم يقصد التجاهل، وربما لم ينتبه"، مؤكدة أنها تعاملت مع الموقف بروح رياضية وابتسامة، مضيفة: "أنا من عشاق الفن المصري، وأكنّ للجمهور المصري كل الامتنان لما وصلت إليه".

وأعربت بولند عن سعادتها بحصولها على جائزة التميز كأفضل إعلامية ومؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي في الخليج خلال المهرجان.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مقابلة أجرتها بولند مع عبد العزيز، وبعد انتهائها مدّت يدها لمصافحته، غير أنه غادر المكان سريعًا، ما أثار موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانقسمت الآراء بين من رأى أنّ الموقف كان متعمداً رداً على أسئلة محرجة، ومن اعتبره تصرفاً عفوياً غير مقصود. ويُذكر أن عبد العزيز كان قد نفى في مناسبات سابقة تعمّده تجاهل جمهوره، عازياً ما يحدث إلى التسرّع أو الانشغال.
