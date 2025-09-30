Advertisement

متفرقات

غضب هوليوودي.. بسبب ممثلة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
30-09-2025 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1423472-638948319289147489.png
Doc-P-1423472-638948319289147489.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشهد هوليوود في الأيام الأخيرة جدلًا واسعًا، بعدما أطلق استوديو "شيكويا" Xicoia ممثلة افتراضية جديدة تدعى تيلي نوروود، مصممة بالكامل عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.
Advertisement
المشروع أثار موجة غضب بين الممثلين، خصوصًا بعدما أعلنت مؤسِسة الشركة، إيلين فان دير فيلدن، أن وكالات عدّة تسعى للتعاقد مع هذه الشخصية الرقمية، بهدف تحويلها إلى "سكارليت جوهانسون أو ناتالي بورتمان جديدة".

ردود الأفعال جاءت قوية، إذ كتبت الممثلة ميليسا باريرا على إنستغرام: "آمل أن يتخلى جميع الممثلين عن الوكالة التي دعمت هذا العمل. يا له من أمر مريع!". أما النجمة مارا ويلسون فاتهمت الاستوديو بسرقة ملامح مئات الشابات لصناعة هذه الممثلة، معتبرة أن ما يحدث "سرقة للهوية أكثر من كونه إبداعًا".

من جانبه، علّق الممثل لوكاس غيج بنبرة ساخرة، معتبرًا أن الممثلة الافتراضية "كابوس على مواقع التصوير" بسبب عجزها عن التفاعل في الواقع أو الالتزام بالمواعيد.

إزاء هذه الانتقادات، خرجت فان دير فيلدن عن صمتها لتؤكد أن تيلي نوروود ليست بديلًا عن الإنسان، بل "شكلًا جديدًا من الفنون"، على غرار الرسوم المتحركة أو المؤثرات الخاصة. لكنها شددت على أن الممثلين الافتراضيين يجب أن يُنظر إليهم كنوع مستقل، لا كمنافس مباشر للبشر.

الجدل يعكس حجم القلق المتنامي في الأوساط الإبداعية من تغوّل الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد نجاح فرق موسيقية افتراضية وحملات إعلانية بوجوه رقمية خلال الأشهر الأخيرة.
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: دولة تعيّن أول "وزيرة" افتراضية تعتمد على الذكاء الاصطناعي!
lebanon 24
30/09/2025 16:55:25 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تفنى البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي؟ خبراء يحذرون!
lebanon 24
30/09/2025 16:55:25 Lebanon 24 Lebanon 24
كيم جونغ يشرف على اختبار طائرات مسيّرة بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
30/09/2025 16:55:25 Lebanon 24 Lebanon 24
لسدّ فجوة التجنيد.. البحرية البريطانية تستعين بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
30/09/2025 16:55:25 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

سكارليت جوهانسون

ناتالي بورتمان

التزام

فان دي

نوروود

إيلين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:30 | 2025-09-30
08:00 | 2025-09-30
03:17 | 2025-09-30
01:52 | 2025-09-30
23:00 | 2025-09-29
16:00 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24