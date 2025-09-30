28
فنون ومشاهير
بعد 19 عامًا.. نيكول كيدمان تنفصل عن زوجها كيث أوربان
Lebanon 24
30-09-2025
|
08:00
A-
A+
ضربة جديدة تهز الوسط الفني في
هوليوود
، بعدما كشفت تقارير صحفية أن النجمة العالمية
نيكول كيدمان
وزوجها المغني الشهير
كيث أوربان
أنهيا زواجهما الذي استمر 19 عامًا.
موقع TMZ أكد أن الانفصال الفعلي وقع منذ بداية الصيف، حيث انتقل أوربان إلى منزل جديد في
ناشفيل
، تاركًا بيت العائلة. في المقابل، تولت نيكول مسؤولية رعاية ابنتيهما صنداي روز (2008) وفيث (2010)، محافظة على تماسك الأسرة وسط هذه الظروف الصعبة.
الزوجان اللذان جمعتهما
قصة حب
بدأت عام 2005، تزوجا في حفل ضخم بسيدني عام 2006. لكن سرعان ما واجها تحديات قاسية، أبرزها دخول أوربان إلى مركز لعلاج إدمان
الكحول
بعد أشهر من الزواج، بدعم مباشر من كيدمان.
وعلى الرغم من محاولاتهما المستمرة لإنجاح العلاقة، فإن ضغوط الحياة الفنية والجولات الموسيقية الطويلة لزوجها ساهمت في زيادة التباعد، خصوصًا بعدما أقر كيث قبل أشهر بأنه يجد في المسرح ملاذًا يبعده عن مشاكل الحياة اليومية.
يُذكر أن هذا هو الزواج الثاني لنيكول كيدمان، بعد ارتباطها بالممثل
توم كروز
بين عامي 1990 و2001، حيث تبنيا خلاله ابنتيهما
بيلا
وابنهما كونور.
