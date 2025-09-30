بعد 19 عامًا.. نيكول كيدمان تنفصل عن زوجها كيث أوربان

Advertisement

ضربة جديدة تهز الوسط الفني في ، بعدما كشفت تقارير صحفية أن النجمة العالمية وزوجها المغني الشهير أنهيا زواجهما الذي استمر 19 عامًا.موقع TMZ أكد أن الانفصال الفعلي وقع منذ بداية الصيف، حيث انتقل أوربان إلى منزل جديد في ، تاركًا بيت العائلة. في المقابل، تولت نيكول مسؤولية رعاية ابنتيهما صنداي روز (2008) وفيث (2010)، محافظة على تماسك الأسرة وسط هذه الظروف الصعبة.الزوجان اللذان جمعتهما بدأت عام 2005، تزوجا في حفل ضخم بسيدني عام 2006. لكن سرعان ما واجها تحديات قاسية، أبرزها دخول أوربان إلى مركز لعلاج إدمان بعد أشهر من الزواج، بدعم مباشر من كيدمان.وعلى الرغم من محاولاتهما المستمرة لإنجاح العلاقة، فإن ضغوط الحياة الفنية والجولات الموسيقية الطويلة لزوجها ساهمت في زيادة التباعد، خصوصًا بعدما أقر كيث قبل أشهر بأنه يجد في المسرح ملاذًا يبعده عن مشاكل الحياة اليومية.يُذكر أن هذا هو الزواج الثاني لنيكول كيدمان، بعد ارتباطها بالممثل بين عامي 1990 و2001، حيث تبنيا خلاله ابنتيهما وابنهما كونور.