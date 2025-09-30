26
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
18
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد غياب... آمال ماهر تحيي حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية
Lebanon 24
30-09-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد النجمة
آمال ماهر
لإحياء حفل افتتاح
الدورة
الـ33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذى يقام تحت إشراف
وزارة الثقافة
وتنظمه دار
الأوبرا المصرية
، فى الفترة من 16 حتى 25 تشرين الأول المقبل.
Advertisement
وتشهد الليلة الأولى من مهرجان الموسيقى العربية، المقرر إقامتها يوم 16 تشرين الأول على
مسرح النافورة
، عودة آمال ماهر إلى جمهور دار الأوبرا بعد غياب طويل عن المشاركة في حفلاتها، حيث تقدم برنامجا فنياً بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة
المايسترو
تامر فيظي. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
بعد تصريحات أصالة… أمال ماهر تخرج عن صمتها وترد (فيديو)
Lebanon 24
بعد تصريحات أصالة… أمال ماهر تخرج عن صمتها وترد (فيديو)
01/10/2025 01:09:56
01/10/2025 01:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد منع فرقة من رفع علم فلسطين.. مقاطعة مهرجان موسيقي في بريطانيا
Lebanon 24
بعد منع فرقة من رفع علم فلسطين.. مقاطعة مهرجان موسيقي في بريطانيا
01/10/2025 01:09:56
01/10/2025 01:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بغياب والدها.. ابنة عمرو دياب تُحيي للمرة الأولى حفلا بعد نجاح أغنية "خطفوني" (فيديو)
Lebanon 24
بغياب والدها.. ابنة عمرو دياب تُحيي للمرة الأولى حفلا بعد نجاح أغنية "خطفوني" (فيديو)
01/10/2025 01:09:56
01/10/2025 01:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة التلفزيون الإسباني تقرر الانسحاب من المشاركة بمهرجان يوروفيجن الموسيقي إذا شاركت إسرائيل (الجزيرة)
Lebanon 24
إدارة التلفزيون الإسباني تقرر الانسحاب من المشاركة بمهرجان يوروفيجن الموسيقي إذا شاركت إسرائيل (الجزيرة)
01/10/2025 01:09:56
01/10/2025 01:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤتمر الموسيقى العربية
الأوبرا المصرية
مسرح النافورة
وزارة الثقافة
آمال ماهر
المايسترو
المصرية
الدورة
قد يعجبك أيضاً
تيريز الطفل يسوع.. "وردة المسيح" التي لا تذبل
Lebanon 24
تيريز الطفل يسوع.. "وردة المسيح" التي لا تذبل
12:00 | 2025-09-30
30/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تسريب صوتي منسوب لابنتها.. أمل عرفة تواجه أزمة ابتزاز
Lebanon 24
بعد تسريب صوتي منسوب لابنتها.. أمل عرفة تواجه أزمة ابتزاز
09:30 | 2025-09-30
30/09/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 19 عامًا.. نيكول كيدمان تنفصل عن زوجها كيث أوربان
Lebanon 24
بعد 19 عامًا.. نيكول كيدمان تنفصل عن زوجها كيث أوربان
08:00 | 2025-09-30
30/09/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غضب هوليوودي.. بسبب ممثلة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
غضب هوليوودي.. بسبب ممثلة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
06:30 | 2025-09-30
30/09/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاركت في عرض أزياء عالمي.. ياسمين صبري تتعرّض للانتقادات إليكم السبب
Lebanon 24
شاركت في عرض أزياء عالمي.. ياسمين صبري تتعرّض للانتقادات إليكم السبب
03:17 | 2025-09-30
30/09/2025 03:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
00:41 | 2025-09-30
30/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
14:19 | 2025-09-30
30/09/2025 02:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
30/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
08:13 | 2025-09-30
30/09/2025 08:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
12:00 | 2025-09-30
30/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
12:00 | 2025-09-30
تيريز الطفل يسوع.. "وردة المسيح" التي لا تذبل
09:30 | 2025-09-30
بعد تسريب صوتي منسوب لابنتها.. أمل عرفة تواجه أزمة ابتزاز
08:00 | 2025-09-30
بعد 19 عامًا.. نيكول كيدمان تنفصل عن زوجها كيث أوربان
06:30 | 2025-09-30
غضب هوليوودي.. بسبب ممثلة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
03:17 | 2025-09-30
شاركت في عرض أزياء عالمي.. ياسمين صبري تتعرّض للانتقادات إليكم السبب
01:52 | 2025-09-30
أصبحت "أم 44".. الإعلامية الشهيرة تحتفل بعيد ميلادها (فيديو)
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
01/10/2025 01:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
01/10/2025 01:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
01/10/2025 01:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24