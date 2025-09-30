بعد غياب... آمال ماهر تحيي حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

Advertisement

تستعد النجمة لإحياء حفل افتتاح الـ33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذى يقام تحت إشراف وتنظمه دار ، فى الفترة من 16 حتى 25 تشرين الأول المقبل.وتشهد الليلة الأولى من مهرجان الموسيقى العربية، المقرر إقامتها يوم 16 تشرين الأول على ، عودة آمال ماهر إلى جمهور دار الأوبرا بعد غياب طويل عن المشاركة في حفلاتها، حيث تقدم برنامجا فنياً بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة تامر فيظي. (اليوم السابع)