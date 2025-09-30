Advertisement

المرأة

بعد غياب... آمال ماهر تحيي حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

Lebanon 24
30-09-2025 | 15:00
تستعد النجمة آمال ماهر لإحياء حفل افتتاح الدورة الـ33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذى يقام تحت إشراف وزارة الثقافة وتنظمه دار الأوبرا المصرية، فى الفترة من 16 حتى 25 تشرين الأول المقبل.
وتشهد الليلة الأولى من مهرجان الموسيقى العربية، المقرر إقامتها يوم 16 تشرين الأول على مسرح النافورة، عودة آمال ماهر إلى جمهور دار الأوبرا بعد غياب طويل عن المشاركة في حفلاتها، حيث تقدم برنامجا فنياً بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو تامر فيظي. (اليوم السابع)
