الثقة بالنفس عند الفتيات المراهقات: خطوات عملية وتربوية

مرحلة المراهقة تُعدّ من أدق المراحل في حياة الفتاة، حيث تبدأ بالتحول الجسدي، والنفسي، والعاطفي، وتظهر فيها الحاجة العميقة إلى الشعور بالثقة بالنفس والقبول من الآخرين، خصوصًا من الأهل. الثقة بالنفس لا تُولد مع الإنسان، بل تُبنى بالتدريج، وتلعب الأسرة دورًا محوريًا في بنائها أو هدمها.أولاً: الإصغاء باهتماممن أولى خطوات بناء الثقة في نفس المراهقة أن نشعرها بأن صوتها مسموع وآرائها محترمة. الإصغاء الحقيقي يعني ترك الهاتف جانبًا، والنظر في عينيها، وعدم مقاطعتها، مما يمنحها إحساسًا بالأهمية والأمان.ثانياً: دعمها دون إصدار أحكاممن الطبيعي أن تُخطئ المراهقة أو تتخذ قرارات غير ناضجة. دور الأهل هنا ليس العقاب فقط، بل التوجيه بلطف، والدعم حين تخطئ، لتفهم أن الخطأ لا يعني الفشل، بل فرصة للتعلّم والنمو.ثالثاً: التشجيع على اتخاذ القراراتمن المهم إشراك الفتاة المراهقة في اتخاذ بعض القرارات اليومية كاختيار ملابسها، أو تنظيم وقتها. عندما تُمنح فرصة اتخاذ القرار، تشعر بأنها قادرة على التحكم بحياتها، ما يعزز ثقتها بنفسها.رابعاً: تجنب المقارناتمن أكثر الأمور التي تهدم ثقة الفتاة بنفسها هي المقارنة، سواء مع أخواتها أو زميلاتها أو شخصيات مشهورة. كل فتاة فريدة من نوعها، ويجب تربيتها على أن قيمتها لا تُقاس بغيرها، بل بذاتها.خامساً: التركيز على نقاط القوةساعد ابنتك على اكتشاف مهاراتها واهتماماتها، سواء كانت في الرسم، أو الرياضة، أو العلوم. الثناء على هذه المهارات وتحفيزها على تطويرها يعزز ثقتها وقدرتها على التألق.سادساً: بناء صورة إيجابية عن الجسدفي عصر مواقع التواصل، تعاني كثير من الفتيات من مشاكل في تقبّل أجسادهن. شجّع ابنتك على احترام جسدها كما هو، وكن قدوة لها في الحديث الإيجابي عن النفس، دون التركيز على المثالية الزائفة.