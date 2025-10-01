Advertisement

المرأة

بأجواء بسيطة.. خطوبة منة شلبي من منتج معروف إليكم التفاصيل

Lebanon 24
01-10-2025 | 00:43
انتشر في الساعات الماضية خبر خطوبة النجمة المصرية منة شلبي من أحد المنتجين المعروفين في الوسط الفني. 
وأكدت معلومات أن الخطوبة تمت في أجواء عائلية بسيطة واقتصر الحضور على أسرتي العروسين وعدد محدود من الأصدقاء المقربين.

ولم يحدد حتى الآن موعد حفل الزفاف، حيث فضلت شلبي وشريكها ترك التفاصيل للوقت المناسب، مؤكدين أن ما يجمعهما هو علاقة تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل.






منة شلبي

المصرية

مصرية

مصري

