بأجواء بسيطة.. خطوبة منة شلبي من منتج معروف إليكم التفاصيل

Advertisement

انتشر في الساعات الماضية خبر خطوبة النجمة من أحد المنتجين المعروفين في الوسط الفني.وأكدت معلومات أن الخطوبة تمت في أجواء عائلية بسيطة واقتصر الحضور على أسرتي العروسين وعدد محدود من الأصدقاء المقربين.ولم يحدد حتى الآن موعد حفل الزفاف، حيث فضلت شلبي وشريكها ترك التفاصيل للوقت المناسب، مؤكدين أن ما يجمعهما هو علاقة تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل.