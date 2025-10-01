Advertisement

فنون ومشاهير

بعد إنهيارها على المسرح... هذا ما قرّرته فنانة شابة

Lebanon 24
01-10-2025 | 09:41
بعد إنهيارها بشكلٍ مفاجىء على المسرح في نيويورك، أعلنت الفنانة البريطانية لولا يونغ، أنها ستُلغي كافة أنشطتها، وقالت إنّها ستأخذ إستراحة لفترة.
وأضافت يونغ البالغة 24 عاماً: "يؤسفني إلغاء كلّ مشاريعي المقررة في المستقبل القريب، آمل من كل قلبي في أن تمنحوني فرصة ثانية عندما أكون قد تمكنت من تطوير نفسي والعودة أقوى". (الامارات 24)
 
 
 
