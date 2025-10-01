بعد إنهيارها على المسرح... هذا ما قرّرته فنانة شابة

26
بعد إنهيارها بشكلٍ مفاجىء على المسرح في
نيويورك
، أعلنت الفنانة
البريطانية
لولا يونغ، أنها ستُلغي كافة أنشطتها، وقالت إنّها ستأخذ إستراحة لفترة.
وأضافت يونغ البالغة 24 عاماً: "يؤسفني إلغاء كلّ مشاريعي المقررة في
المستقبل
القريب، آمل من كل قلبي في أن تمنحوني فرصة ثانية عندما أكون قد تمكنت من تطوير نفسي والعودة أقوى". (الامارات 24)
