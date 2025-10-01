25
المرأة
محامٍ شهير قدّم بلاغًا ضدها... راقصة شهيرة جدًا تواجه أزمة بعد افتتاح أكاديمية الرقص!
Lebanon 24
01-10-2025
|
12:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
تصاعدت الأزمات حول الراقصة دينا منذ افتتاحها
أكاديمية
لتعليم الرقص الاستعراضي في مصر، ووصلت الأمور إلى تقديم محامٍ بلاغًا ضدها للنيابة العامة وسط موجة انتقادات واسعة.
وطالبت دينا، عبر محاميها ومستشارها القانوني مجدي كامل، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحامي معتز السويفي، متهمة إياه بالتطاول على سمعتها ونشر
أخبار كاذبة
ومغرضة عبر
وسائل الإعلام
ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح بيانها أن الاتهامات تضمنت زعمًا باطلاً بالتحريض على الفسق والفجور، والادعاء بأنها ترقص بملابس خادشة للحياء، وتدير مركزًا فنيًا دون ترخيص.
ومن جهته، تقدّم محامي الراقصة دينا ببلاغ للنائب العام قال فيه إن موكلته فنانة استعراضية وممثلة، ولم ترتكب طوال مسيرتها الفنية ما يثير تلك الشبهات، مشددًا على أن المركز التدريبي الفني الخاص بها صادرة له التراخيص الرسمية كافة، ولم يُقدَّم داخله أي عمل تدريبي أو فني يخالف الآداب أو يتضمن "إيحاءات جنسية" كما ادّعى المشكو بحقه.
وأشار إلى أن ما حدث من المحامي معتز السويفي، يمثل جريمة سب وقذف وبلاغًا كاذبًا، وهي جرائم يعاقب عليها القانون.
فيما قُيدت الواقعة باعتبارها "جنحة"، ومن المفترض النظر بها يوم 1 تشرين الاول 2025 المقبل.
وعلّقت الراقصة دينا على الانتقادات التي طالتها بعد افتتاح أكاديمية لتعليم الرقص، والتي وصلت إلى حدّ مناقشتها في
مجلس النواب المصري
.
وأكدت دينا أن الأكاديمية تهدف إلى جذب طلبة من الخارج، بما يساهم في توفير عملات أجنبية، مشيرة إلى أن ممارسة الرقص ليست مجرد حركات استعراضية، بل هي فن ورسالة تعكس ثقافة المجتمع.
