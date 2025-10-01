بالصورة… هكذا احتفلت ممثلة معروفة بعيد ميلاد زميلها

Advertisement

ومن المعروف أن علاقة صداقة مميّزة تجمع بين النجمين، واكتفت هدى بنشر صورة لمالك مع تعليق بـ"إيموجي" عبارة عن قالب حلوى وقلب أحمر ونجمة وعين تقي من الحسد، دون أن تضيف أي كلمة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وأثنوا على علاقة الصداقة والحب القوية التي تجمع بينهما، متمنين لهما المزيد من النجاح في حياتهما المهنية والشخصية.





إلى ذلك، تستعد الممثلة للوقوف أمام أحمد مالك من خلال مسلسل "سوا سوا"، والمقرّر عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2026، إذ تقدّم فيه دور البطولة النسائية، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع بسبب حبّهما لكاريزما هذا على الهواء.



