المرأة

بالصورة… هكذا احتفلت ممثلة معروفة بعيد ميلاد زميلها

Lebanon 24
01-10-2025 | 23:00
احتفلت الفنانة هدى المفتي بعيد ميلاد زميلها أحمد مالك، حيث نشرت صورة له عبر خاصية "الستوريز" على تطبيق "إنستغرام".
ومن المعروف أن علاقة صداقة مميّزة تجمع بين النجمين، واكتفت هدى بنشر صورة لمالك مع تعليق بـ"إيموجي" عبارة عن قالب حلوى وقلب أحمر ونجمة وعين تقي من الحسد، دون أن تضيف أي كلمة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وأثنوا على علاقة الصداقة والحب القوية التي تجمع بينهما، متمنين لهما المزيد من النجاح في حياتهما المهنية والشخصية.


إلى ذلك، تستعد الممثلة المصرية للوقوف أمام أحمد مالك من خلال مسلسل "سوا سوا"، والمقرّر عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2026، إذ تقدّم فيه دور البطولة النسائية، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع بسبب حبّهما لكاريزما هذا الثنائي اللطيف على الهواء. 

أحمد مالك

المصرية

الثنائي

الرمضان

اللطيف

أحمد م

رمضان

