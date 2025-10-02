23
بعد طلاقها.. الظهور الأول لنيكول كيدمان
Lebanon 24
02-10-2025
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ظهرت النجمة الحائزة جائزة الأوسكار،
نيكول كيدمان
(58 عاماً)، للمرة الأولى بعد إعلان طلاقها من زوجها مغني الريف
كيث أوربان
(57 عاماً)، عقب زواج استمر 19 عاماً.
ووثّقت عدسات المصورين كيدمان خلال نزهة في
ناشفيل
برفقة شقيقتها أنطونيا، في الأول من أكتوبر الجاري. ويأتي ظهورها بعد يومين من تأكيد مجلة People خبر الانفصال، الذي عزته وثائق المحكمة إلى "خلافات لا يمكن حلها".
مصادر مقربة أكدت أن كيدمان لم تكن راغبة في الطلاق، وأنها "ناضلت لإنقاذ زواجها"، إلا أن مسار حياة الزوجين كان يسير في اتجاهات متباعدة.
الزوجان تزوجا في حزيران 2006، ولهما ابنتان، صنداي روز (17 عاماً) وفيث مارغريت (14 عاماً). وتملك كيدمان أيضاً ابنة وابناً من زواجها السابق من الممثل
توم كروز
.
انفصال كيدمان وأوربان شكّل صدمة في الأوساط الفنية، خصوصاً أنهما لطالما ظهرا كثنائي متماسك رغم تحديات الحياة المهنية.
