Advertisement

فنون ومشاهير

بعد طلاقها.. الظهور الأول لنيكول كيدمان

Lebanon 24
02-10-2025 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1424433-638950200758734365.png
Doc-P-1424433-638950200758734365.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ظهرت النجمة الحائزة جائزة الأوسكار، نيكول كيدمان (58 عاماً)، للمرة الأولى بعد إعلان طلاقها من زوجها مغني الريف كيث أوربان (57 عاماً)، عقب زواج استمر 19 عاماً.
Advertisement

ووثّقت عدسات المصورين كيدمان خلال نزهة في ناشفيل برفقة شقيقتها أنطونيا، في الأول من أكتوبر الجاري. ويأتي ظهورها بعد يومين من تأكيد مجلة People خبر الانفصال، الذي عزته وثائق المحكمة إلى "خلافات لا يمكن حلها".
 

مصادر مقربة أكدت أن كيدمان لم تكن راغبة في الطلاق، وأنها "ناضلت لإنقاذ زواجها"، إلا أن مسار حياة الزوجين كان يسير في اتجاهات متباعدة.

الزوجان تزوجا في حزيران 2006، ولهما ابنتان، صنداي روز (17 عاماً) وفيث مارغريت (14 عاماً). وتملك كيدمان أيضاً ابنة وابناً من زواجها السابق من الممثل توم كروز.

انفصال كيدمان وأوربان شكّل صدمة في الأوساط الفنية، خصوصاً أنهما لطالما ظهرا كثنائي متماسك رغم تحديات الحياة المهنية.
مواضيع ذات صلة
في ظهورها العلني الأول بعد أزمتها الصحية.. أنغام تحضر حفل "كايروكي"
lebanon 24
03/10/2025 02:41:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 19 عامًا.. نيكول كيدمان تنفصل عن زوجها كيث أوربان
lebanon 24
03/10/2025 02:41:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اتهامه بدفع أموال مقابل الظهور مع زوجة نجل الرئيس الأميركي… محمد رمضان يخرج عن صمته ويرد (فيديو)
lebanon 24
03/10/2025 02:41:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة بعد ضربة قطر.. ماذا وراء الظهور التلفزيوني لأبرز قادة "حماس"؟
lebanon 24
03/10/2025 02:41:25 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

متفرقات

المرأة

نيكول كيدمان

كيث أوربان

توم كروز

أوسكار

ناشفيل

كروز

هنية

ماسك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:13 | 2025-10-02
12:41 | 2025-10-02
08:30 | 2025-10-02
06:30 | 2025-10-02
04:29 | 2025-10-02
02:54 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24