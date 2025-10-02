بعد تحسن حالتها الصحية.. ساندي تطرح أغنيتها الجديدة

Advertisement

كشفت المطربة ساندي آخر تطورات حالتها الصحية بعد اجراحها عملية جراحية في الحاجز الأنفى الأسبوع الماضى، موضحة لـ"اليوم السابع" أنها تتعافى تدريجياً من اثار العملية حيث أزالت الدعامة التي كانت تضعها في أنفها ذلك جعلها في تحسن أكثر لافتة أنها تحتاج بعض الوقت للعودة إلى طبيعتها مرة أخرى.وأشارت إلى أنها تستعد لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "جنووو" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع تميم وتعد ثالث أغنيات ألبومها الجديد "شكرا علي امبارح".وأوضحت ساندي أن الأزمة الصحية أثرت على صوتها وأذنها خلال الأشهر الأخيرة، إذ ظهرت زنة غريبة بصوتها وتكون كيس ماء على الأحبال الصوتية نتيجة جفاف الحنجرة، بسبب اضطرارها للنوم وفمها مفتوح.وشددت على أن العملية لم تكن تجميلية، موضحة: "الجراحة أجريت بالمنظار، ولم يكن هناك أى تدخل تجميلى، فالعميلة كانت ضرورية جداً، والحمد لله أشعر حالياً بتحسن كبير، فاستطعت أمس أن أتنفس بشكل أفضل. (اليوم السابع)