المرأة

بعد غياب.. فنانة لبنانية تعود للدراما السورية فمن هي؟

Lebanon 24
03-10-2025 | 03:44
تستعد الفنانة اللبنانية نور صعب للعودة إلى الدراما السورية بعد فترة من الغياب، من خلال مشاركتها في عملين جديدين مقرر عرضهما خلال الموسم الرمضاني المقبل.
وبحسب ما كشفته لـ "فوشيا"، فإن أول أعمالها هو مسلسل "سعادة المجنون" من إخراج سيف الدين سبيعي وإنتاج شركة غولدن لاين، حيث تجسد نور شخصية "مي"، زوجة "طارق" (إيهاب شعبان)، ويتميز الدور بلمسة لبنانية تضفي أجواء محببة على العمل. تدور أحداث المسلسل بين عامي 2022 و2024 حول جريمة غامضة مرتبطة بملف فساد كبير، مع تسليط الضوء على قضايا التهريب والفساد القضائي والصراعات العائلية، ويقدم العمل مزيجاً من اللهجات السورية لتصوير التنوع الاجتماعي.

كما تشارك نور في مسلسل "اليتيم" للمخرج تامر إسحاق، من خلال شخصية "سميرة"، مطلقة لبنانية تعود للإقامة مع عائلتها في سوريا، وتضفي الشخصية أبعاداً إنسانية وخفة ظل على العمل.

وترى نور صعب أن هذين المشروعين يمثلان انطلاقة جديدة وعودة فعلية إلى الدراما السورية، بعد أن اقتصرت إطلالاتها الأخيرة على أعمال في دبي وبعض المشاهد القصيرة في مسلسلات لبنانية وسورية. وأعربت عن سعادتها بالعودة إلى أجواء التصوير السورية، متمنية أن تحظى أعمالها المقبلة بمتابعة وإعجاب الجمهور في رمضان. (فوشيا)
