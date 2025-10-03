29
لغة الحب الأولى.. كيف يبني الرضيع روابطه العاطفية مع والديه؟
03-10-2025
07:20
يُجمع علماء النفس على أنّ السنوات الأولى من حياة الطفل تحمل البذور الأساسية لتكوينه النفسي والاجتماعي، وأن الحب الذي يتلقاه منذ لحظة الولادة يشكّل قاعدة متينة لنموه السليم. فالطفل لا يعرف الكلمات بعد، لكنه يتقن لغة أخرى أعمق وأكثر تأثيرًا: لغة الحب الأولى.
منذ الأيام الأولى، يبدأ الرضيع في إرسال إشارات صامتة تعكس حاجته إلى الأمان. التواصل البصري مع الأم أو الأب، والابتسامة الاجتماعية الأولى التي تظهر عادة في عمر الشهرين، ثم الأصوات العفوية التي تخرج على شكل مناغاة، كلها وسائل يعبّر بها عن مشاعره. كما يُظهر الرضيع تعلقه من خلال البحث عن الحضن الدافئ، والبكاء عند غياب الوجوه المألوفة، بل وحتى تقليد الحركات والإيماءات.
دراسات في
علم الأعصاب
أثبتت أنّ هذه التفاعلات ليست مجرد مظاهر عاطفية، بل تؤثر مباشرة على الدماغ، حيث تساعد على نمو الانتباه، الذاكرة، والوظائف التنفيذية. وقد أشارت أبحاث نشرت في مجلات علمية مرموقة إلى أن الحضن واللمس المتكرر يؤديان إلى إفراز هرمونات مثل الأوكسيتوسين، التي تعزز الروابط العصبية وتترك آثارًا بيولوجية طويلة الأمد.
ويؤكد علماء النفس التنموي أن هذه اللغة الصامتة تزرع في الطفل شعورًا بالثقة بالنفس، وتجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات في
المستقبل
، كما تمنحه أدوات لبناء علاقات اجتماعية صحية. الحب المبكر لا يعني فقط الاستقرار العاطفي، بل ينعكس أيضًا على القدرات الإدراكية والنجاح الدراسي لاحقًا. إنها اللغة الأولى التي يتقنها الطفل، لغة بلا كلمات، لكنها الأعمق أثرًا في تشكيل شخصيته.
(الجزيرة)
