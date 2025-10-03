Advertisement

متفرقات

لغة الحب الأولى.. كيف يبني الرضيع روابطه العاطفية مع والديه؟

Lebanon 24
03-10-2025 | 07:20
A-
A+
Doc-P-1424783-638950981419568483.png
Doc-P-1424783-638950981419568483.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُجمع علماء النفس على أنّ السنوات الأولى من حياة الطفل تحمل البذور الأساسية لتكوينه النفسي والاجتماعي، وأن الحب الذي يتلقاه منذ لحظة الولادة يشكّل قاعدة متينة لنموه السليم. فالطفل لا يعرف الكلمات بعد، لكنه يتقن لغة أخرى أعمق وأكثر تأثيرًا: لغة الحب الأولى.
Advertisement

منذ الأيام الأولى، يبدأ الرضيع في إرسال إشارات صامتة تعكس حاجته إلى الأمان. التواصل البصري مع الأم أو الأب، والابتسامة الاجتماعية الأولى التي تظهر عادة في عمر الشهرين، ثم الأصوات العفوية التي تخرج على شكل مناغاة، كلها وسائل يعبّر بها عن مشاعره. كما يُظهر الرضيع تعلقه من خلال البحث عن الحضن الدافئ، والبكاء عند غياب الوجوه المألوفة، بل وحتى تقليد الحركات والإيماءات.

دراسات في علم الأعصاب أثبتت أنّ هذه التفاعلات ليست مجرد مظاهر عاطفية، بل تؤثر مباشرة على الدماغ، حيث تساعد على نمو الانتباه، الذاكرة، والوظائف التنفيذية. وقد أشارت أبحاث نشرت في مجلات علمية مرموقة إلى أن الحضن واللمس المتكرر يؤديان إلى إفراز هرمونات مثل الأوكسيتوسين، التي تعزز الروابط العصبية وتترك آثارًا بيولوجية طويلة الأمد.

ويؤكد علماء النفس التنموي أن هذه اللغة الصامتة تزرع في الطفل شعورًا بالثقة بالنفس، وتجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات في المستقبل، كما تمنحه أدوات لبناء علاقات اجتماعية صحية. الحب المبكر لا يعني فقط الاستقرار العاطفي، بل ينعكس أيضًا على القدرات الإدراكية والنجاح الدراسي لاحقًا. إنها اللغة الأولى التي يتقنها الطفل، لغة بلا كلمات، لكنها الأعمق أثرًا في تشكيل شخصيته.
 
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
بغياب والدها.. ابنة عمرو دياب تُحيي للمرة الأولى حفلا بعد نجاح أغنية "خطفوني" (فيديو)
lebanon 24
03/10/2025 18:52:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نيكي نيكول تعترف: أعيش علاقة عاطفيّة مع يامال
lebanon 24
03/10/2025 18:52:22 Lebanon 24 Lebanon 24
سقطت من والدها… طفلة رضيعة تبتلع قطعة مخدرات وهذا ما حلّ بها!
lebanon 24
03/10/2025 18:52:22 Lebanon 24 Lebanon 24
النزاعات العاطفية.. التعلّق غير الآمن وراء الخلافات والصراعات
lebanon 24
03/10/2025 18:52:22 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

علم الأعصاب

المستقبل

الجزيرة

جزيرة

كوين

ساسي

الطف

الدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:53 | 2025-10-03
03:44 | 2025-10-03
01:29 | 2025-10-03
23:00 | 2025-10-02
16:13 | 2025-10-02
12:41 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24