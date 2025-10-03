Advertisement

متفرقات

في بريطانيا.. أول امرأة تقود الكنيسة الإنجيلية بعد 1400 عام

Lebanon 24
03-10-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1424882-638951133570142390.png
Doc-P-1424882-638951133570142390.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خطوة تاريخية، عينت بريطانيا سارة مولالي رئيسة أساقفة كانتربري الجديدة، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيسه قبل أكثر من 1400 عام، بحسب رويترز.
Advertisement

ويأتي هذا التعيين بعد إدخال تعديلات على النظام الأساسي للكنيسة قبل 11 عامًا سمحت بتولي النساء لهذا المنصب. وبهذا، تصبح مولالي الرئيسة الشرفية لنحو 85 مليونًا من أتباع الكنيسة الإنجيلية حول العالم، وهو ما يسلط الضوء على الانقسامات اللاهوتية مع بعض الأفرع المحافظة في دول أفريقية مثل نيجيريا وكينيا وأوغندا.

هذا المنصب يجعل مولالي قائدة لأحد المجالات العامة القليلة في بريطانيا التي كانت محصورة على الرجال، وهي الشخصية رقم 106 التي تتولى المنصب. ويأتي قرار التعيين بموافقة رسمية من الملك تشارلز، بعد استقالة جاستن ويلبي في نوفمبر الماضي إثر فضيحة تتعلق بتستر على إساءة معاملة أطفال.

التعيين يعكس تحولًا اجتماعيًا ودينيًا كبيرًا، ويبرز أهمية تمكين المرأة في المناصب القيادية داخل المؤسسات الدينية، وهو مؤشر على التغيرات البطيئة في الكنيسة الإنجيلية وعلاقتها بالعالم الحديث.
 
(رويترز)
مواضيع ذات صلة
صُنع من الجبس… العثور على صليب يعود إلى نحو 1400 عام في دولة عربية (صورة)
lebanon 24
04/10/2025 02:48:04 Lebanon 24 Lebanon 24
المدرسة الانجيلية تنعى طلابها الشهداء وتقفل ابوابها غداً حداداً
lebanon 24
04/10/2025 02:48:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أسوشيتد برس عن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1400
lebanon 24
04/10/2025 02:48:04 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري.. متابعة لحادثة المدرسة الإنجيلية وتعليق على مجزرة بنت جبيل
lebanon 24
04/10/2025 02:48:04 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

نوفمبر الماضي

الدينية

الإنجيل

نيجيريا

الكنيست

تشارلز

رويترز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2025-10-03
08:53 | 2025-10-03
07:20 | 2025-10-03
03:44 | 2025-10-03
01:29 | 2025-10-03
23:00 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24