أحبته من أول نظرة وكانت تريد ان تتزوجه.. فنانة شهيرة تكشف قصة حبها لكاظم الساهر (فيديو)

كشفت الفنانة من أصل مغربي جنات عن علاقتها بالفنان .وتحدثت جنات في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي عن بداية ارتباطها الفني والإنساني مع ، مشيرة إلى انها أحبته من أول لقاء وكانت تريد ان تتزوج به لأنه كان فتى أحلامها.وأكدت جنات أن الغناء مع الساهر لم يكن مجرد تعاون فني عادي، بل كان تجربة غنية أضافت إليها الكثير من الخبرات.ولفتت إلى أن الساهر كان دائمًا يشجعها على تطوير صوتها الفني، وكان يُعاملها كشريكة متساوية، مما منحها ثقة أكبر في نفسها.وقالت: "أنا اعتبرته مدرسة كبيرة في حياتي الفنية، ومن خلاله تعلمت الانضباط والدقة في الأداء، وكيفية اختيار الكلمات واللحن بما يتناسب مع مشاعر الأغنية."