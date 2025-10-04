Advertisement

المرأة

أحبته من أول نظرة وكانت تريد ان تتزوجه.. فنانة شهيرة تكشف قصة حبها لكاظم الساهر (فيديو)

Lebanon 24
04-10-2025 | 00:29
A-
A+
Doc-P-1425059-638951598087256795.jpg
Doc-P-1425059-638951598087256795.jpg photos 0
كشفت الفنانة المصرية من أصل مغربي جنات عن علاقتها بالفنان العراقي كاظم الساهر
وتحدثت جنات في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي عن بداية ارتباطها الفني والإنساني مع الساهر، مشيرة إلى انها أحبته من أول لقاء وكانت تريد ان تتزوج به لأنه كان فتى أحلامها. 

وأكدت جنات أن الغناء مع الساهر لم يكن مجرد تعاون فني عادي، بل كان تجربة غنية أضافت إليها الكثير من الخبرات. 

ولفتت إلى أن الساهر كان دائمًا يشجعها على تطوير صوتها الفني، وكان يُعاملها كشريكة متساوية، مما منحها ثقة أكبر في نفسها.

وقالت: "أنا اعتبرته مدرسة كبيرة في حياتي الفنية، ومن خلاله تعلمت الانضباط والدقة في الأداء، وكيفية اختيار الكلمات واللحن بما يتناسب مع مشاعر الأغنية."
 
 

كاظم الساهر

lebanon

العراقي

المصرية

العراق

قصة حب

أحلام

