المرأة
بعد أسبوع على زواجها.. النجمة الشهيرة تنشر صورا حميمية لها!
Lebanon 24
04-10-2025
|
02:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
تزوجت النجمة الأميركية
سيلينا غوميز
قبل أسبوع من المنتج الموسيقي
بيني بلانكو
.
وقامت
سيلينا
بنشر صور لأكثر اللحظات حميمية من عطلة نهاية الأسبوع على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام".
وأطلت سيلينا برداء حريري أزرق وتقف مرتديةً نظارات بيضاء عليها حجاب صغير.
كما نشرت صورة وهي تكتب عهود الزواج وهي تجلس على حافة سرير مرتديةً بيجامة من
الساتان
باللون الزهري.
ونشرت
غوميز
أيضًا صورًا لزوجها الحالي، وهما يمشيان على الشاطئ إلى جانب صورة لهما وهما مسترخيان في فناء.
وعلقت غوميز علىالصور قائلة: "من كتابة عهودي إلى مغادرة حفل زفافي أبكر بقليل من معظم...".
