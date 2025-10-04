وفاة مذيعة شابة أثناء مُحاولتها الهروب من لصوص دخلوا إلى منزلها!

توفيت المذيعة التلفزيونية النيجيريّة سومتوشوكو كريستيل مادواغو، عن عمر ناهز 29 عاماً، بعدما حاولت الهروب من سطو مسلّح.

وفي التفاصيل، قفزت المذيعة من الطابق الثالث في مجمع سكني في ، خلال دخول لصول مسلّحين إلى منزلها، وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

