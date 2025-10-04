Advertisement

المرأة

وفاة مذيعة شابة أثناء مُحاولتها الهروب من لصوص دخلوا إلى منزلها!

Lebanon 24
04-10-2025 | 08:45
A-
A+
Doc-P-1425231-638951900065892616.jpg
Doc-P-1425231-638951900065892616.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفيت المذيعة التلفزيونية النيجيريّة سومتوشوكو كريستيل مادواغو، عن عمر ناهز 29 عاماً، بعدما حاولت الهروب من سطو مسلّح.
 
 
وفي التفاصيل، قفزت المذيعة من الطابق الثالث في مجمع سكني في نيجيريا، خلال دخول لصول مسلّحين إلى منزلها، وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها.
Advertisement
 
 
 


مواضيع ذات صلة
الطائرة تحطمت... وفاة مذيعة شهيرة أثناء تلقيها درسًا في الطيران (صورة)
lebanon 24
04/10/2025 22:21:34 Lebanon 24 Lebanon 24
العثور على جثة شابة داخل منزلها... وتوقيف شقيقها
lebanon 24
04/10/2025 22:21:34 Lebanon 24 Lebanon 24
استقصاء الجنوب: توقيف ثلاثة لصوص ينهبون منازل مدمرة في قرى الجنوب!
lebanon 24
04/10/2025 22:21:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة متطوع بالدفاع المدني أثناء محاولات إخماد حرائق اللاذقية (العربية)
lebanon 24
04/10/2025 22:21:34 Lebanon 24 Lebanon 24

نيجيريا

النيجير

جيري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:21 | 2025-10-04
12:58 | 2025-10-04
05:06 | 2025-10-04
03:44 | 2025-10-04
02:41 | 2025-10-04
00:29 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24