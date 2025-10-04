هدية العمر.. بيسان إسماعيل تفاجئ شقيقها (فيديو)

فاجأت الفنانة متابعيها بمقطع مؤثر ظهرت فيه وهي تحقق حلم شقيقها نوار بشراء سيارة BMW كان يحلم بها منذ سنوات.



وفي الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل، ظهرت وهي تقدّم المفاجأة لشقيقها، ليغمرها بالأحضان والدموع تعبيراً عن سعادته الكبيرة وامتنانه لهذه اللفتة المؤثرة.



وقالت بيسان في الفيديو: "حلم نوار كان دايماً يشتري سيارة BMW، واليوم قررت أحقق له هالحلم بنفسي."



اللحظة التي جمعت الشقيقين أثارت تفاعلاً واسعاً من الجمهور، الذي أشاد بعلاقتها القوية مع شقيقها وبروح العائلة التي لا تغيب عن محتواها الإنساني والمبهج.