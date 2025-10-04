25
المرأة
المرأة
هدية العمر.. بيسان إسماعيل تفاجئ شقيقها (فيديو)
Lebanon 24
04-10-2025
|
12:58
فاجأت الفنانة
السورية
بيسان إسماعيل
متابعيها بمقطع مؤثر ظهرت فيه وهي تحقق حلم شقيقها نوار بشراء سيارة BMW كان يحلم بها منذ سنوات.
وفي الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل، ظهرت
بيسان
وهي تقدّم المفاجأة لشقيقها، ليغمرها بالأحضان والدموع تعبيراً عن سعادته الكبيرة وامتنانه لهذه اللفتة المؤثرة.
وقالت بيسان في الفيديو: "حلم نوار كان دايماً يشتري سيارة BMW، واليوم قررت أحقق له هالحلم بنفسي."
اللحظة التي جمعت الشقيقين أثارت تفاعلاً واسعاً من الجمهور، الذي أشاد بعلاقتها القوية مع شقيقها وبروح العائلة التي لا تغيب عن محتواها الإنساني والمبهج.
@maramll6
#بيسان_اسماعيل😘
#نواراسماعيل
#عيدميلاد
♬ original sound - أغاني نيوز 🧿 Aghani News
بيسان إسماعيل
السورية
tiktok
سعادة
سورية
بيرة
