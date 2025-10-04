بعد أنباء عن ارتباطها بحسام حبيب.. هذا ما فعلته شيراز!

Advertisement

فبينما رأى البعض أن ما يجمعهما هو علاقة عاطفية بدأت تتكشف تدريجيًا، أكد آخرون أن الأمر لا يتعدى كونه تعاونًا فنيًا بحتًا في عمل مشترك من المقرر طرحه قريبًا.حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من حسام حبيب ينفي أو يؤكد صحة الشائعات المتداولة، ما زاد الغموض حول حقيقة العلاقة.وفي خطوة لافتة، أقدمت شيراز على إلغاء متابعتها لحسام حبيب عبر إنستغرام، فيما لا يزال هو يتابعها حتى اللحظة، في تفصيل أعاد إشعال الحديث عبر المنصات بين جمهورهما ومتابعي الوسط الفني.