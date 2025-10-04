Advertisement

المرأة

بعد أنباء عن ارتباطها بحسام حبيب.. هذا ما فعلته شيراز!

Lebanon 24
04-10-2025 | 23:00
أشعلت صور ومقاطع فيديو جمعت الفنان حسام حبيب بالمطربة اللبنانية شيراز مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بعدما ظهرا سويًا خلال جلسات تسجيل ديو غنائي جديد، ما فتح باب التكهنات حول طبيعة العلاقة التي تربطهما.
فبينما رأى البعض أن ما يجمعهما هو علاقة عاطفية بدأت تتكشف تدريجيًا، أكد آخرون أن الأمر لا يتعدى كونه تعاونًا فنيًا بحتًا في عمل مشترك من المقرر طرحه قريبًا.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من حسام حبيب ينفي أو يؤكد صحة الشائعات المتداولة، ما زاد الغموض حول حقيقة العلاقة.

وفي خطوة لافتة، أقدمت شيراز على إلغاء متابعتها لحسام حبيب عبر إنستغرام، فيما لا يزال هو يتابعها حتى اللحظة، في تفصيل أعاد إشعال الحديث عبر المنصات بين جمهورهما ومتابعي الوسط الفني.
