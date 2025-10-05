Advertisement

المرأة

ملكة جمال لبنان السابقة تتألق بالأحمر.. وتستعيد ذكريات التتويج (صور)

Lebanon 24
05-10-2025 | 01:17
لفتت ملكة جمال لبنان السابقة الأنظار خلال مشاركتها في حفل تتويج ملكة جمال لبنان 2025، حيث تألّقت بفستان أحمر أنيق أبرز جمالها وحضورها المميز.
ونشرت صورًا من الحفل عبر حسابها على إنستغرام، أرفقتها بتعليق جاء فيه: تُعيد مسابقة ملكة جمال لبنان ٢٠٢٥ ذكرياتٍ لا تُنسى. بالنسبة لنا نحن اللبنانيين، إنها تقليدٌ لا ينقطع، ليلةٌ تتألق فيها المرأة اللبنانية بثقتها بنفسها وذكائها ورشاقتها".
 
منشورها لاقى تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين أثنوا على أناقتها واستحضروا معها أجواء المنافسة والاحتفاء بالجمال اللبناني.
