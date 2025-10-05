Advertisement

المرأة

ما فعلته صادم.. فنانة عربية متّهمة بالتعدي على صحفي من ذوي الهمم

Lebanon 24
05-10-2025 | 04:09
A-
A+
Doc-P-1425419-638952596946239535.jpg
Doc-P-1425419-638952596946239535.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
باشرت النيابة العامة المصرية تحقيقًا رسميًا مع الفنانة ليلى علوي على خلفية بلاغ تقدّم به الصحفي ريمون المصري، يتهمها فيه بالاعتداء الجسدي والتنمر عليه أثناء تغطيته فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وهو من ذوي الهمم.
Advertisement

البلاغ، الذي قُيّد برقم 1143 / 2025 جنح سيدي جابر، تضمن اتهامات للفنانة باستخدام العنف اللفظي والجسدي ضد الصحفي، بمشاركة شخص آخر، خلال قيامه بمهامه الصحفية في موقع الحدث. كما أشار مقدم البلاغ إلى أن ليلى علوي استولت على هاتفه المحمول بالقوة وعبثت بمحتوياته الخاصة والمهنية من دون مبرر قانوني.

وبناءً على الشكوى، أمر وكيل النائب العام في نيابة سيدي بشر بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، واعتبارها جنحة تعدٍ على صحفي من ذوي الهمم، إلى جانب فحص الأدلة المصوّرة، بعد تسلّم مقطع فيديو يُظهر الفنانة أثناء الاستيلاء على الهاتف.

كما وجّهت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في الفندق الذي شهد الحادثة، واستدعاء عدد من الشهود والصحفيين المتواجدين أثناء الواقعة، إضافة إلى مسؤولي المهرجان، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في ضوء نتائج التحقيقات.
مواضيع ذات صلة
ملاحقة راقصة عربية.. متّهمة بنشر الفسق والتّعري!
lebanon 24
05/10/2025 11:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24
حمود يستقبل رئيسة جمعية Uphandicup ويؤكد دعم أصحاب الهمم
lebanon 24
05/10/2025 11:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أوهمتها وأوقعتها في الفخ.. فنّانة متّهمة بالاحتيال وانتحال صفة
lebanon 24
05/10/2025 11:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بطلة العالم متهمة بسرقة زميلتها... ما القصة؟
lebanon 24
05/10/2025 11:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24

النيابة العامة

العامة المصرية

الإسكندرية ⁩

النائب العام

نائب العام

ليلى علوي

النيابة

المصرية

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
01:17 | 2025-10-05
23:00 | 2025-10-04
14:21 | 2025-10-04
12:58 | 2025-10-04
08:45 | 2025-10-04
05:06 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24