ما فعلته صادم.. فنانة عربية متّهمة بالتعدي على صحفي من ذوي الهمم

البلاغ، الذي قُيّد برقم 1143 / 2025 جنح سيدي جابر، تضمن اتهامات للفنانة باستخدام العنف اللفظي والجسدي ضد الصحفي، بمشاركة ، خلال قيامه بمهامه الصحفية في موقع الحدث. كما أشار مقدم البلاغ إلى أن ليلى استولت على هاتفه المحمول بالقوة وعبثت بمحتوياته الخاصة والمهنية من دون مبرر قانوني.وبناءً على الشكوى، أمر وكيل في نيابة سيدي بشر بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، واعتبارها جنحة تعدٍ على صحفي من ذوي الهمم، إلى جانب فحص الأدلة المصوّرة، بعد تسلّم مقطع فيديو يُظهر الفنانة أثناء الاستيلاء على الهاتف.كما وجّهت بتفريغ كاميرات المراقبة في الفندق الذي شهد الحادثة، واستدعاء عدد من الشهود والصحفيين المتواجدين أثناء الواقعة، إضافة إلى مسؤولي المهرجان، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في ضوء نتائج التحقيقات.