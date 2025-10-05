28
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
12
o
بشري
26
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد إعلان إصابتها بورم في المخ... فنانة وملكة جمال سابقة تطلب من الجمهور الدعاء لها!
Lebanon 24
05-10-2025
|
07:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالبت الفنانة وملكة جمال مصر السابقة،
إنجي عبد الله
، جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، موضحة خلال حديثها عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها مؤخرًا بورم حميد في جذع المخ، أن وضعها الصحي يشهد تدهورًا مستمرًا.
Advertisement
قالت إنجي: "تعبانة أوي.. ادعوا لي، والأعراض بتزيد يوم عن يوم".
وأكدت إنجي أنها تمر بمرحلة صحية صعبة وتخضع للمتابعة الطبية الدقيقة، في محاولة للسيطرة على الأعراض المصاحبة للحالة.
وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة على
مواقع التواصل الاجتماعي
مع تصريحاتها، معبرين عن دعمهم الكامل لها ومتمنين لها الشفاء العاجل والعودة إلى حياتها الطبيعية قريبًا.
مواضيع ذات صلة
"الأطباء رفضوا معالجتي".. فنانة شهيرة تكشف إصابتها بورم في المخ (صورة)
Lebanon 24
"الأطباء رفضوا معالجتي".. فنانة شهيرة تكشف إصابتها بورم في المخ (صورة)
05/10/2025 16:37:18
05/10/2025 16:37:18
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في غيبوبة لأكثر من شهر.. ملكة جمال سابقة تُفارق الحياة إثر حادث خطير تعرّضت له
Lebanon 24
دخلت في غيبوبة لأكثر من شهر.. ملكة جمال سابقة تُفارق الحياة إثر حادث خطير تعرّضت له
05/10/2025 16:37:18
05/10/2025 16:37:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة تطال ملكة جمال... جُرّدت من لقبها بعد انتشار مقاطع فيديو لها!
Lebanon 24
فضيحة تطال ملكة جمال... جُرّدت من لقبها بعد انتشار مقاطع فيديو لها!
05/10/2025 16:37:18
05/10/2025 16:37:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّضت لوعكة صحية مفاجئة... ممثلة شهيرة تطلب من متابعيها الدعاء لها (صورة)
Lebanon 24
تعرّضت لوعكة صحية مفاجئة... ممثلة شهيرة تطلب من متابعيها الدعاء لها (صورة)
05/10/2025 16:37:18
05/10/2025 16:37:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
ملكة جمال
عبد الله
العاج
بانت
بري
قد يعجبك أيضاً
ما فعلته صادم.. فنانة عربية متّهمة بالتعدي على صحفي من ذوي الهمم
Lebanon 24
ما فعلته صادم.. فنانة عربية متّهمة بالتعدي على صحفي من ذوي الهمم
04:09 | 2025-10-05
05/10/2025 04:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة تتألق بالأحمر.. وتستعيد ذكريات التتويج (صور)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة تتألق بالأحمر.. وتستعيد ذكريات التتويج (صور)
01:17 | 2025-10-05
05/10/2025 01:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء عن ارتباطها بحسام حبيب.. هذا ما فعلته شيراز!
Lebanon 24
بعد أنباء عن ارتباطها بحسام حبيب.. هذا ما فعلته شيراز!
23:00 | 2025-10-04
04/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة ساحرة.. هيلدا خليفة تخطف الأنظار في حفل ملكة جمال لبنان
Lebanon 24
بإطلالة ساحرة.. هيلدا خليفة تخطف الأنظار في حفل ملكة جمال لبنان
14:21 | 2025-10-04
04/10/2025 02:21:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هدية العمر.. بيسان إسماعيل تفاجئ شقيقها (فيديو)
Lebanon 24
هدية العمر.. بيسان إسماعيل تفاجئ شقيقها (فيديو)
12:58 | 2025-10-04
04/10/2025 12:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
Lebanon 24
بعد معلومات عن تسليم نفسه.. هذا ما نشره نجل فضل شاكر (صورة)
14:56 | 2025-10-04
04/10/2025 02:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
القصة الكاملة لتسليم فضل شاكر نفسه.. "حراسة" والسفر "وارد"!
Lebanon 24
القصة الكاملة لتسليم فضل شاكر نفسه.. "حراسة" والسفر "وارد"!
15:17 | 2025-10-04
04/10/2025 03:17:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
03:00 | 2025-10-05
05/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرها 22 عاماً.. بيرلا حرب تفوز بلقب "ملكة جمال لبنان لعام 2025"
Lebanon 24
عمرها 22 عاماً.. بيرلا حرب تفوز بلقب "ملكة جمال لبنان لعام 2025"
16:04 | 2025-10-04
04/10/2025 04:04:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل مع فضل شاكر قبيل تسليم نفسه؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع فضل شاكر قبيل تسليم نفسه؟
01:30 | 2025-10-05
05/10/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في المرأة
04:09 | 2025-10-05
ما فعلته صادم.. فنانة عربية متّهمة بالتعدي على صحفي من ذوي الهمم
01:17 | 2025-10-05
ملكة جمال لبنان السابقة تتألق بالأحمر.. وتستعيد ذكريات التتويج (صور)
23:00 | 2025-10-04
بعد أنباء عن ارتباطها بحسام حبيب.. هذا ما فعلته شيراز!
14:21 | 2025-10-04
بإطلالة ساحرة.. هيلدا خليفة تخطف الأنظار في حفل ملكة جمال لبنان
12:58 | 2025-10-04
هدية العمر.. بيسان إسماعيل تفاجئ شقيقها (فيديو)
08:45 | 2025-10-04
وفاة مذيعة شابة أثناء مُحاولتها الهروب من لصوص دخلوا إلى منزلها!
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
05/10/2025 16:37:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
05/10/2025 16:37:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
05/10/2025 16:37:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24