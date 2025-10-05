Advertisement

المرأة

بعد إعلان إصابتها بورم في المخ... فنانة وملكة جمال سابقة تطلب من الجمهور الدعاء لها!

Lebanon 24
05-10-2025 | 07:38
طالبت الفنانة وملكة جمال مصر السابقة، إنجي عبد الله، جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، موضحة خلال حديثها عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها مؤخرًا بورم حميد في جذع المخ، أن وضعها الصحي يشهد تدهورًا مستمرًا.
قالت إنجي: "تعبانة أوي.. ادعوا لي، والأعراض بتزيد يوم عن يوم".


وأكدت إنجي أنها تمر بمرحلة صحية صعبة وتخضع للمتابعة الطبية الدقيقة، في محاولة للسيطرة على الأعراض المصاحبة للحالة.


وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحاتها، معبرين عن دعمهم الكامل لها ومتمنين لها الشفاء العاجل والعودة إلى حياتها الطبيعية قريبًا.
 
