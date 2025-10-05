Advertisement

المرأة

"حسّيت السيارة طارت فينا"... ممثلة شهيرة تتعرّض لحادث سير برفقة أولادها وهذا ما أعلنته

Lebanon 24
05-10-2025 | 10:42
A-
A+
Doc-P-1425532-638952834887169754.jpg
Doc-P-1425532-638952834887169754.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقلقت الممثلة الكويتية شيماء علي متابعيها بعد أن شاركت عبر حسابها على سناب شات صورة تُظهر الأضرار الكبيرة التي لحقت بسيارتها إثر حادث سير خطير تعرّضت له مع أولادها، وأرفقت الصورة بدعاء مؤثّر عبّرت من خلاله عن امتنانها لسلامتها وسلامة أطفالها.
Advertisement


وكتبت شيماء في منشورها: "اللهم لك الحمد، قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على سلامتي وسلامة عيالي، اللهم استودعتك أغلى ما أملك فاحفظهم بعينك التي لا تنام".


وفي اليوم التالي، نشرت فيديو مؤثر كشفت فيه عن تفاصيل الحادث ولحظات الرعب التي عاشتها.


في الفيديو، ظهرت شيماء علي بملامح متعبة لكنها متماسكة، وقالت: "كنا طالعين من بيت أمي، والمفروض نطلع بعد شوي، بس قدر الله وطلعنا بهالوقت... كنت عم بحكي مع أحمد، وما كنت ضاغطة فرامل، وفجأة صدمت بسيارة سودة ما فيها لا ضو ولا فلاش".


وتابع وصفها للحظة الاصطدام بصوت متأثر: "حسّيت السيارة طارت فينا، كأننا بحلم... أنا وأولادي والعاملتين معي، كلنا اتخضّينا. ريحة الحريق كانت قوية، جسمي كله كان يوجعني، بس ما فكّرت إلا بولادي، كيف أطلعهم من السيارة بسرعة."


وأضافت: "انفتح الباب بصعوبة، وبلّشت أصرخ وأناديهم... كنت بين الوعي واللاوعي، بس حسّيت بلطف ربنا، الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل".
مواضيع ذات صلة
حامل في شهرها السابع.. ممثلة شهيرة تتعرّض لحادث خطير وهذا وضعها (صورة)
lebanon 24
06/10/2025 00:21:14 Lebanon 24 Lebanon 24
في لبنان.. تعرّض لحادث سير واختفت سيارته
lebanon 24
06/10/2025 00:21:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": جرحى في حادث سير في القرعون بين سيارة وشاحنة
lebanon 24
06/10/2025 00:21:14 Lebanon 24 Lebanon 24
سيارتها تحطّمت... فنانة تتعرّض لحادث سير مروّع وهذا وضعها الصحيّ
lebanon 24
06/10/2025 00:21:14 Lebanon 24 Lebanon 24

شيماء علي

سناب شات

الكويتية

الكويتي

الكويت

كويتي

العين

بيت أ

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:56 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:09 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:17 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
12:56 | 2025-10-05
07:38 | 2025-10-05
04:09 | 2025-10-05
01:17 | 2025-10-05
23:00 | 2025-10-04
14:21 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24