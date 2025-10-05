25
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
"حسّيت السيارة طارت فينا"... ممثلة شهيرة تتعرّض لحادث سير برفقة أولادها وهذا ما أعلنته
Lebanon 24
05-10-2025
|
10:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقلقت الممثلة
الكويتية
شيماء علي
متابعيها بعد أن شاركت عبر حسابها على
سناب شات
صورة تُظهر الأضرار الكبيرة التي لحقت بسيارتها إثر حادث سير خطير تعرّضت له مع أولادها، وأرفقت الصورة بدعاء مؤثّر عبّرت من خلاله عن امتنانها لسلامتها وسلامة أطفالها.
Advertisement
وكتبت شيماء في منشورها: "اللهم لك الحمد، قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على سلامتي وسلامة عيالي، اللهم استودعتك أغلى ما أملك فاحفظهم بعينك التي لا تنام".
وفي اليوم التالي، نشرت فيديو مؤثر كشفت فيه عن تفاصيل الحادث ولحظات الرعب التي عاشتها.
في الفيديو، ظهرت شيماء علي بملامح متعبة لكنها متماسكة، وقالت: "كنا طالعين من بيت أمي، والمفروض نطلع بعد شوي، بس قدر الله وطلعنا بهالوقت... كنت عم بحكي مع أحمد، وما كنت ضاغطة فرامل، وفجأة صدمت بسيارة سودة ما فيها لا ضو ولا فلاش".
وتابع وصفها للحظة الاصطدام بصوت متأثر: "حسّيت السيارة طارت فينا، كأننا بحلم... أنا وأولادي والعاملتين معي، كلنا اتخضّينا. ريحة الحريق كانت قوية، جسمي كله كان يوجعني، بس ما فكّرت إلا بولادي، كيف أطلعهم من السيارة بسرعة."
وأضافت: "انفتح الباب بصعوبة، وبلّشت أصرخ وأناديهم... كنت بين الوعي واللاوعي، بس حسّيت بلطف ربنا، الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل".
مواضيع ذات صلة
حامل في شهرها السابع.. ممثلة شهيرة تتعرّض لحادث خطير وهذا وضعها (صورة)
Lebanon 24
حامل في شهرها السابع.. ممثلة شهيرة تتعرّض لحادث خطير وهذا وضعها (صورة)
06/10/2025 00:21:14
06/10/2025 00:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. تعرّض لحادث سير واختفت سيارته
Lebanon 24
في لبنان.. تعرّض لحادث سير واختفت سيارته
06/10/2025 00:21:14
06/10/2025 00:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": جرحى في حادث سير في القرعون بين سيارة وشاحنة
Lebanon 24
"لبنان 24": جرحى في حادث سير في القرعون بين سيارة وشاحنة
06/10/2025 00:21:14
06/10/2025 00:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارتها تحطّمت... فنانة تتعرّض لحادث سير مروّع وهذا وضعها الصحيّ
Lebanon 24
سيارتها تحطّمت... فنانة تتعرّض لحادث سير مروّع وهذا وضعها الصحيّ
06/10/2025 00:21:14
06/10/2025 00:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
شيماء علي
سناب شات
الكويتية
الكويتي
الكويت
كويتي
العين
بيت أ
تابع
قد يعجبك أيضاً
باللون الابيض.. ميغان ماركل للمرة الأولى في أسبوع الموضة الباريسي
Lebanon 24
باللون الابيض.. ميغان ماركل للمرة الأولى في أسبوع الموضة الباريسي
12:56 | 2025-10-05
05/10/2025 12:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان إصابتها بورم في المخ... فنانة وملكة جمال سابقة تطلب من الجمهور الدعاء لها!
Lebanon 24
بعد إعلان إصابتها بورم في المخ... فنانة وملكة جمال سابقة تطلب من الجمهور الدعاء لها!
07:38 | 2025-10-05
05/10/2025 07:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ما فعلته صادم.. فنانة عربية متّهمة بالتعدي على صحفي من ذوي الهمم
Lebanon 24
ما فعلته صادم.. فنانة عربية متّهمة بالتعدي على صحفي من ذوي الهمم
04:09 | 2025-10-05
05/10/2025 04:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة تتألق بالأحمر.. وتستعيد ذكريات التتويج (صور)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة تتألق بالأحمر.. وتستعيد ذكريات التتويج (صور)
01:17 | 2025-10-05
05/10/2025 01:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء عن ارتباطها بحسام حبيب.. هذا ما فعلته شيراز!
Lebanon 24
بعد أنباء عن ارتباطها بحسام حبيب.. هذا ما فعلته شيراز!
23:00 | 2025-10-04
04/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
10:00 | 2025-10-05
05/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل مع فضل شاكر قبيل تسليم نفسه؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع فضل شاكر قبيل تسليم نفسه؟
01:30 | 2025-10-05
05/10/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتخابها ملكة لجمال لبنان.. أول تصريح ورسالة من بيرلا حرب (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتخابها ملكة لجمال لبنان.. أول تصريح ورسالة من بيرلا حرب (فيديو)
23:29 | 2025-10-04
04/10/2025 11:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دين مفاجىء: الـ16 مليار دولار يشعل الجدل ..ما علاقته بأموال المودعين؟
Lebanon 24
دين مفاجىء: الـ16 مليار دولار يشعل الجدل ..ما علاقته بأموال المودعين؟
05:00 | 2025-10-05
05/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة باهتة لعون وباسيل إلى إهمج… مقاطعة شبه شاملة ورسائل سياسية واضحة
Lebanon 24
زيارة باهتة لعون وباسيل إلى إهمج… مقاطعة شبه شاملة ورسائل سياسية واضحة
09:45 | 2025-10-05
05/10/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
12:56 | 2025-10-05
باللون الابيض.. ميغان ماركل للمرة الأولى في أسبوع الموضة الباريسي
07:38 | 2025-10-05
بعد إعلان إصابتها بورم في المخ... فنانة وملكة جمال سابقة تطلب من الجمهور الدعاء لها!
04:09 | 2025-10-05
ما فعلته صادم.. فنانة عربية متّهمة بالتعدي على صحفي من ذوي الهمم
01:17 | 2025-10-05
ملكة جمال لبنان السابقة تتألق بالأحمر.. وتستعيد ذكريات التتويج (صور)
23:00 | 2025-10-04
بعد أنباء عن ارتباطها بحسام حبيب.. هذا ما فعلته شيراز!
14:21 | 2025-10-04
بإطلالة ساحرة.. هيلدا خليفة تخطف الأنظار في حفل ملكة جمال لبنان
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
06/10/2025 00:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
06/10/2025 00:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
06/10/2025 00:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24