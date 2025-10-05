"حسّيت السيارة طارت فينا"... ممثلة شهيرة تتعرّض لحادث سير برفقة أولادها وهذا ما أعلنته

Advertisement

أقلقت الممثلة متابعيها بعد أن شاركت عبر حسابها على صورة تُظهر الأضرار الكبيرة التي لحقت بسيارتها إثر حادث سير خطير تعرّضت له مع أولادها، وأرفقت الصورة بدعاء مؤثّر عبّرت من خلاله عن امتنانها لسلامتها وسلامة أطفالها.وكتبت شيماء في منشورها: "اللهم لك الحمد، قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على سلامتي وسلامة عيالي، اللهم استودعتك أغلى ما أملك فاحفظهم بعينك التي لا تنام".وفي اليوم التالي، نشرت فيديو مؤثر كشفت فيه عن تفاصيل الحادث ولحظات الرعب التي عاشتها.في الفيديو، ظهرت شيماء علي بملامح متعبة لكنها متماسكة، وقالت: "كنا طالعين من بيت أمي، والمفروض نطلع بعد شوي، بس قدر الله وطلعنا بهالوقت... كنت عم بحكي مع أحمد، وما كنت ضاغطة فرامل، وفجأة صدمت بسيارة سودة ما فيها لا ضو ولا فلاش".وتابع وصفها للحظة الاصطدام بصوت متأثر: "حسّيت السيارة طارت فينا، كأننا بحلم... أنا وأولادي والعاملتين معي، كلنا اتخضّينا. ريحة الحريق كانت قوية، جسمي كله كان يوجعني، بس ما فكّرت إلا بولادي، كيف أطلعهم من السيارة بسرعة."وأضافت: "انفتح الباب بصعوبة، وبلّشت أصرخ وأناديهم... كنت بين الوعي واللاوعي، بس حسّيت بلطف ربنا، الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل".