المرأة

لقاء تنسيقي بين لجنتي المرأة في نقابة تكنولوجيا التربية وبلدية طرابلس

Lebanon 24
06-10-2025 | 12:07
عقد لقاء تنسيقي بين لجنة المرأة – محافظة الشمال – في نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان ولجنة المرأة في بلدية طرابلس، بهدف تطوير التعاون حول قضايا المرأة والطفل، وتحديد خطوات عملية لتنفيذ مبادرات تنموية تخدم المجتمع الطرابلسي.
حضر اللقاء عن لجنة المرأة - محافظة الشمال في نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان رئيسة القطاع نورا علي المرعبي، رئيسة لجنة الشمال بدر الدجا طاهر زكريا، رندة ميقاتي، ايلفير سرتان، زهراء خولا وجنى عبيد.
 
 
وعن لجنة المرأة في بلدية طرابلس حضر رئيس اللجنة أنس القاري ومقررة اللجنة مايا صافي.


وناقش اللقاء، بحسب بيان على الاثر، "أبرز التحديات الاجتماعية التي تواجه النساء والأطفال في المدينة، والتأكيد على أهمية العمل المشترك لتنفيذ برامج واقعية تساهم في تعزيز دور المرأة وتحسين واقع الطفولة في ظل الظروف الراهنة. وتضمنت المخرجات الأولية للاجتماع من تحضير لورش تدريب مهني وتوعوي موجهة للنساء، إطلاق أنشطة دعم نفسي وتربوي للأطفال كذلك تعزيز التنسيق مع المؤسسات المحلية لضمان استمرارية وتأثير المبادرات. وتم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة تبدأ خلال الفترة المقبلة، تركز على المبادرات المجتمعية المباشرة، والعمل بالشراكة مع المجتمع المحلي".


وذكر البيان أن "هذا اللقاء يعد خطوة أولى نحو تعاون مستدام بين الجهتين، بهدف تحقيق تغيير ملموس يلامس احتياجات النساء والأطفال، ويسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي والتنموي في طرابلس، من خلال مبادرات مدروسة، قابلة للتطبيق، وذات أثر حقيقي".

 
