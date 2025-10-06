لقاء تنسيقي بين لجنتي المرأة في نقابة تكنولوجيا التربية وبلدية طرابلس

عقد لقاء تنسيقي بين لجنة المرأة – – في نقابة تكنولوجيا التربية في ولجنة المرأة في بلدية ، بهدف تطوير التعاون حول قضايا المرأة والطفل، وتحديد خطوات عملية لتنفيذ مبادرات تنموية تخدم المجتمع .

Advertisement



حضر اللقاء عن لجنة المرأة - محافظة في نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان رئيسة القطاع نورا ، رئيسة لجنة الشمال بدر الدجا طاهر زكريا، رندة ، ايلفير سرتان، زهراء وجنى عبيد. حضر اللقاء عن لجنة المرأة - محافظة في نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان رئيسة القطاع نورا ، رئيسة لجنة الشمال بدر الدجا طاهر زكريا، رندة ، ايلفير سرتان، زهراء وجنى عبيد.

وعن لجنة المرأة في بلدية طرابلس حضر رئيس اللجنة أنس القاري ومقررة اللجنة مايا .





وناقش اللقاء، بحسب بيان على الاثر، "أبرز التحديات الاجتماعية التي تواجه النساء والأطفال في المدينة، والتأكيد على أهمية العمل المشترك لتنفيذ برامج واقعية تساهم في تعزيز دور المرأة وتحسين واقع الطفولة في ظل الظروف الراهنة. وتضمنت المخرجات الأولية للاجتماع من تحضير لورش تدريب مهني وتوعوي موجهة للنساء، إطلاق أنشطة دعم نفسي وتربوي للأطفال كذلك تعزيز التنسيق مع المؤسسات المحلية لضمان استمرارية وتأثير المبادرات. وتم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة تبدأ خلال الفترة المقبلة، تركز على المبادرات المجتمعية المباشرة، والعمل بالشراكة مع ".