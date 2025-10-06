القبض على "بلوغر" معروفة بسبب فيديوهات خادشة.. فمن هي؟

Advertisement

أعلنت عن ضبط المعروفة باسم "دينا الحراقة" على تطبيق تيك توك، وذلك بتهمة نشر الفسق والفجور.وقالت الوزارة في بيان رسمي إن لحماية الآداب رصدت قيام المتهمة بنشر مقاطع فيديو تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء العام على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.وأشار البيان إلى أنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة بدائرة بالقاهرة، وبحوزتها هواتف محمولة تحتوي على دلائل تثبت نشاطها الإجرامي.وواجهت السلطات صاحبة الحساب، التي اعترفت بنشر الفيديوهات لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.