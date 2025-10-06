Advertisement

القبض على "بلوغر" معروفة بسبب فيديوهات خادشة.. فمن هي؟

Lebanon 24
06-10-2025 | 14:00
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن ضبط البلوغر المعروفة باسم "دينا الحراقة" على تطبيق تيك توك، وذلك بتهمة نشر الفسق والفجور.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن الإدارة العامة لحماية الآداب رصدت قيام المتهمة بنشر مقاطع فيديو تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء العام على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار البيان إلى أنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وبحوزتها هواتف محمولة تحتوي على دلائل تثبت نشاطها الإجرامي.

وواجهت السلطات صاحبة الحساب، التي اعترفت بنشر الفيديوهات لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
مواقع التواصل الاجتماعي

قسم شرطة التجمع الخامس

الإدارة العامة

وزارة الداخلية

القاهرة

المصرية

البلوغر

مصرية

