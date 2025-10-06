25
القبض على "بلوغر" معروفة بسبب فيديوهات خادشة.. فمن هي؟
Lebanon 24
06-10-2025
|
14:00
A-
A+
أعلنت
وزارة الداخلية
المصرية
عن ضبط
البلوغر
المعروفة باسم "دينا الحراقة" على تطبيق تيك توك، وذلك بتهمة نشر الفسق والفجور.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن
الإدارة العامة
لحماية الآداب رصدت قيام المتهمة بنشر مقاطع فيديو تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء العام على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار البيان إلى أنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة بدائرة
قسم شرطة التجمع الخامس
بالقاهرة، وبحوزتها هواتف محمولة تحتوي على دلائل تثبت نشاطها الإجرامي.
وواجهت السلطات صاحبة الحساب، التي اعترفت بنشر الفيديوهات لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
Lebanon 24
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
06:22 | 2025-10-06
06/10/2025 06:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
00:38 | 2025-10-06
06/10/2025 12:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
13:20 | 2025-10-06
06/10/2025 01:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
08:33 | 2025-10-06
06/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"ام خالد" تُرزق بمولودها الأول من رجل الأعمال الأردني.. وهذا اسمه (صورة)
Lebanon 24
"ام خالد" تُرزق بمولودها الأول من رجل الأعمال الأردني.. وهذا اسمه (صورة)
00:54 | 2025-10-06
06/10/2025 12:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
